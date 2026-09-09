Les infos du jour : nouvelles recrues à l’ASSE et au FC Nantes, Paixão (OM) et Lepaul (Rennes) vers la sélection

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mercredi 9 septembre 2026.

La grosse info : un ailier va signer à l’ASSE !

L’AS Saint-Étienne tient visiblement un nouveau pari pour l’avenir. Après plusieurs semaines d’attente liées à des démarches administratives, Peuple Vert affirme qu’Étienne Mendy est enfin arrivé en France. Le jeune ailier de 18 ans devrait désormais s’engager avec les Verts, confirmant une nouvelle fois la volonté de Kilmer Sports Ventures de miser sur de jeunes profils à fort potentiel.

ASSE Mercato : un ailier convoité par Manchester United va signer chez les Verts !

ASSE : le Mercato des Verts n’est pas encore terminé !

ASSE Mercato : le FC Séville a déjà tranché pour Stassin ?

ASSE : Dall’Oglio se lâche sur Kilmer Sports et promet un grand retour des Verts !

Mais aussi…

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Équipe de France : Zidane a pris une première décision forte avec Lepaul (Stade Rennais)

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