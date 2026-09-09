À LA UNE DU 9 SEP 2026
[19:45]Stade Rennais, OM Mercato : Blas sort du silence sur son départ avorté et son avenir
[19:23]Les infos du jour : nouvelles recrues à l’ASSE et au FC Nantes, Paixão (OM) et Lepaul (Rennes) vers la sélection
[19:01]Slavia Prague – RC Lens : Toppmöller donne le verdict pour Udol et lance un message fort
[18:40]FC Nantes : Poirier a déjà tranché entre Dupé et Carlgren !
[18:13]Équipe de France : Zidane a pris une première décision forte avec Lepaul (Stade Rennais)
[17:56]OM : Ancelotti prépare une énorme surprise à Paixão !
[17:33]FC Barcelone – Feyenoord : la compo de Flick est tombée avec plusieurs surprises !
[17:20]PSG : Paris s’évite une grosse polémique en vue du Ballon d’Or 
[17:00]ASSE Mercato : le FC Séville a déjà tranché pour Stassin ?
[16:29]Stade Rennais : excellente nouvelle pour Haise avant l’OM

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FRANCE

Les infos du jour : nouvelles recrues à l’ASSE et au FC Nantes, Paixão (OM) et Lepaul (Rennes) vers la sélection

Par Fabien Chorlet - 9 Sep 2026, 19:23
Igor Paixão sous les couleurs de l'OM

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mercredi 9 septembre 2026.

La grosse info : un ailier va signer à l’ASSE !

L’AS Saint-Étienne tient visiblement un nouveau pari pour l’avenir. Après plusieurs semaines d’attente liées à des démarches administratives, Peuple Vert affirme qu’Étienne Mendy est enfin arrivé en France. Le jeune ailier de 18 ans devrait désormais s’engager avec les Verts, confirmant une nouvelle fois la volonté de Kilmer Sports Ventures de miser sur de jeunes profils à fort potentiel.

ASSE Mercato : un ailier convoité par Manchester United va signer chez les Verts !

ASSE : le Mercato des Verts n’est pas encore terminé ! 

ASSE Mercato : le FC Séville a déjà tranché pour Stassin ? 

ASSE : Dall’Oglio se lâche sur Kilmer Sports et promet un grand retour des Verts !

Mais aussi…

FC Nantes Mercato : les Kita ont bouclé l’arrivée du nouveau gardien !

FC Nantes : Robinet déchante déjà chez les Canaris 

FC Nantes : nouveau coup de tonnerre pour la vente du club ! 

OM : Ancelotti prépare une énorme surprise à Paixão !

Équipe de France : Zidane a pris une première décision forte avec Lepaul (Stade Rennais)

FC Barcelone : Lamine Yamal multiplie les clins d’oeil au PSG 

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