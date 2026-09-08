L’ASSE réalise un début de saison parfait en Ligue 2 et les statistiques commencent déjà à confirmer les ambitions stéphanoises.

L’ASSE ne pouvait pas rêver meilleur départ. Après cinq journées de Ligue 2, le club forézien compte cinq victoires en autant de rencontres. Les hommes d’Ian Cathro ont notamment enchaîné les succès contre Sochaux, Clermont, Grenoble, Dijon puis Montpellier, pour afficher un bilan de 15 points sur 15. Une dynamique qui commence forcément à se traduire dans les projections statistiques.

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L’ASSE largement en tête des projections

Le compte spécialisé Football Meets Data a publié ses probabilités concernant les prétendants aux deux premières places de Ligue 2. Et les résultats sont particulièrement encourageants pour les Verts. Avec 64 % de chances d’intégrer directement le top 2 selon la projection évoquée, l’ASSE se détache très nettement de ses concurrents. Saint-Étienne est ainsi la seule équipe à dépasser la barre symbolique des 50 %. Une donnée qui confirme surtout l’excellent début de saison réalisé par les Stéphanois.

Derrière l’ASSE, le Stade de Reims apparaît comme le principal concurrent dans cette projection. Les Rémois sont crédités de 37 % de chances de terminer dans les deux premiers, soit un écart déjà conséquent avec Saint-Étienne. Et cette hiérarchie ne repose pas uniquement sur une impression. Après cinq journées, l’ASSE possède cinq victoires et 16 buts inscrits pour seulement quatre encaissés. Reims, de son côté, compte neuf points après cinq rencontres et reste encore invaincu avec deux victoires et trois matches nuls. Le classement confirme donc déjà une première tendance : Saint-Étienne a pris une longueur d’avance.

Une projection qui récompense le sans-faute des Verts

Le plus intéressant pour l’ASSE reste toutefois la dynamique de ces probabilités. Chaque victoire renforce naturellement la position des Verts dans les modèles statistiques. Et avec cinq succès consécutifs, le club stéphanois accumule déjà un avantage précieux dans la course aux deux premières places. Après avoir échoué la saison dernière lors du barrage d’accession, Saint-Étienne semble donc avoir retenu la leçon.

L’objectif est désormais clair : éviter les calculs de fin de saison et construire suffisamment d’avance pour s’offrir une montée directe. Pour Ian Cathro, cette projection constitue forcément une nouvelle encourageante. Le technicien écossais dispose d’un groupe qui semble avoir rapidement adhéré à son projet. Mais le plus difficile commence maintenant. Le championnat est encore très long et les adversaires vont progressivement hausser leur niveau face au leader. L’ASSE devra donc maintenir cette exigence. Car 64 % de chances de monter, aussi encourageant soit-il, ne garantit évidemment rien.