Le PSG va enfin retrouver la Ligue des champions. À la veille de la réception du Slovan Bratislava au Parc des Princes (21h), Luis Enrique dispose d’un groupe quasiment au complet et d’un petit nouveau…

Le PSG s’apprête à lancer sa nouvelle campagne européenne. Ce mercredi soir, les Parisiens recevront le Slovan Bratislava au Parc des Princes pour la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un rendez-vous très attendu pour Luis Enrique, qui pourra compter sur la quasi-totalité de son effectif.

Le groupe du PSG quasi au complet

La principale information médicale concerne Alessandro Longoni. Le jeune gardien italien de 18 ans s’est blessé avec l’équipe Espoirs. Le PSG a évoqué une gêne au quadriceps gauche, qui l’empêchera de participer à cette première rencontre européenne. Une absence finalement limitée pour Luis Enrique puisque les principaux cadres de l’effectif sont disponibles. Le technicien espagnol peut donc préparer cette première européenne avec beaucoup plus de sérénité, malgré un début de saison en Ligue 1 qui n’a pas encore totalement répondu aux attentes.

L’autre bonne nouvelle concerne David Boly. À seulement 17 ans, le jeune défenseur figure une nouvelle fois aux côtés du groupe professionnel à l’entraînement. Déjà présent la veille, il était encore avec les joueurs de Luis Enrique ce mardi, à la veille du match contre Bratislava. Son apparition illustre également la volonté du PSG de continuer à donner de la place à ses jeunes joueurs. Boly est d’ailleurs inscrit sur la liste B de la Ligue des champions, ce qui permet au club de disposer d’une solution supplémentaire sans occuper une place sur la liste principale.

David Boly s’invite encore chez les pros

Cette situation offre surtout un éventail de possibilités important à Luis Enrique. Dembélé, Kvaratskhelia, Vitinha, João Neves, Hakimi, Nuno Mendes ou encore Marquinhos figurent bien dans la liste européenne du PSG. Le club parisien a inscrit 24 joueurs sur sa liste principale, complétée notamment par David Boly et Arthur Vignaud sur la liste B. Le staff parisien pourra donc effectuer ses choix sans avoir à composer avec une longue liste d’absents. Après le revers contre Monaco, le PSG aura justement besoin de retrouver rapidement de la maîtrise et de l’efficacité.

Le rendez-vous face au Slovan Bratislava intervient dans un contexte particulier. Paris reste le double tenant du titre de la Ligue des champions et va tenter de lancer une nouvelle campagne avec l’objectif de poursuivre cette incroyable dynamique européenne. L’UEFA rappelle notamment que le PSG reste sur onze matches européens sans défaite. Le Slovan, de son côté, participe à la phase finale pour la deuxième fois de son histoire après avoir perdu ses huit matches lors de sa première campagne en 2024-2025. Sur le papier, Paris part donc largement favori.