Le RC Lens est loin d’être donné gagnant pour sortir de la phase de groupes de la Ligue des Champions cette saison.

Le retour du RC Lens en Ligue des champions devait être une grande fête. Trois ans après sa dernière participation, les Sang et Or vont retrouver la prestigieuse compétition européenne avec un déplacement sur la pelouse du Slavia Prague. Mais à quelques jours de cette entrée en lice, les nouvelles ne sont pas franchement rassurantes.

Titraoui absent pour les débuts en C1

Après le coup dur subi par Yacine Titraoui, les projections statistiques viennent à leur tour refroidir l’ambiance autour du Racing.Yacine Titraoui ne sera pas du voyage à Prague. Le milieu algérien, touché aux ischio-jambiers contre Lorient, est forfait pour cette première journée de Ligue des champions. L’Équipe confirme que son absence ne fait pas de doute.

Une absence importante pour Dino Toppmöller, qui comptait sur le recrutement estival pour renforcer son entrejeu. Et ce n’est pas le seul doute qui accompagne Lens avant ce rendez-vous européen. Matthieu Udol souffre d’une grosse béquille à la cuisse droite et reste incertain pour Prague, même si les examens ont écarté une nouvelle blessure ligamentaire.

Opta ne voit pas le RC Lens aller très loin en C1

Comme si cela ne suffisait pas, Opta vient de dévoiler ses projections pour cette nouvelle édition de la Ligue des champions. Et le verdict est particulièrement sévère pour le RC Lens. Le statisticien prévoit les Sang et Or à la 25e place de la phase de ligue, juste derrière le LOSC, annoncé 24e. Surtout, Lens disposerait de moins de 50 % de chances de poursuivre son parcours européen après les huit journées de la phase de ligue. Pour rappel, avec le nouveau format, les huit premiers accèdent directement aux huitièmes de finale tandis que les équipes classées de la 9e à la 24e place doivent passer par les barrages. Une 25e place projetée signifierait donc une élimination dès la phase de ligue, ce qui voudrait dire que le rival lillois éliminerait les Sang et Or…

Il faut évidemment prendre ces projections avec précaution. Opta ne donne pas les résultats futurs du RC Lens. Il s’agit d’une modélisation statistique qui évoluera forcément au fil de la compétition. Le Racing dispose notamment d’un effectif renforcé durant l’été avec les arrivées de Michaël Cuisance, Yacine Titraoui, Franjo Ivanovic ou encore Jean-Clair Todibo. L’UEFA confirme d’ailleurs la présence de ces joueurs dans l’effectif lensois engagé en Ligue des champions. Le RC Lens reste donc parfaitement capable de déjouer les pronostics. Mais la première mission sera déjà de prendre des points à Prague.