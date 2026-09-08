OM : gros coup dur pour un cadre marseillais !

Touché musculairement lors de la défaite de l’OM à Monaco, Geoffrey Kondogbia pourrait être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

Sorti à la 59e minute face à l’AS Monaco (2-0), Geoffrey Kondogbia souffre d’un problème musculaire. Le milieu de terrain centrafricain avait quitté la pelouse après avoir ressenti une alerte à la cuisse. Bruno Genesio avait confirmé ce forfait avant la défaite face au Paris FC dimanche (2-3).

Une nouvelle absence qui inquiète à l’OM

Cette blessure tombe au mauvais moment pour Geoffrey Kondogbia, déjà régulièrement gêné physiquement ces dernières saisons. Et selon les dernières informations rapportées par La Provence, son indisponibilité pourrait se compter en plusieurs semaines, même si la durée exacte de son absence reste à préciser.

Pour Bruno Genesio, c’est un casse-tête au milieu de terrain qui va donc se prolonger encore un peu. Kondogbia reste un cadre de l’équipe malgré les nombreuses critiques dont il est la cible. Son absence réduit encore les solutions à la disposition du technicien marseillais, alors que l’OM doit déjà composer avec d’autres joueurs diminués, à l’image de Tochukwu Nnadi.

Kondogbia encore rattrapé par les blessures

Depuis son arrivée à Marseille en 2023, l’international centrafricain a connu plusieurs périodes d’indisponibilité, ce qui a agacé les supporters plus d’une fois.

L’OM devra désormais attendre de connaître précisément la gravité de cette nouvelle blessure musculaire. Une chose est certaine : Geoffrey Kondogbia risque de manquer une partie importante des prochaines semaines, au grand dam de Bruno Genesio.