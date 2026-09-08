À LA UNE DU 8 SEP 2026
[06:00]OM : gros coup dur pour un cadre marseillais !
[05:30]Pronostic FC Barcelone – Feyenoord : le Barça va-t-il encore faire un carton ?
[05:00]RC Lens : déjà un petit coup dur avant le Slavia Prague
[23:00]PSG Mercato : après Alvarez, Luis Enrique veut jouer un autre vilain tour au FC Barcelone
[22:36]FC Nantes – Nancy : Nantes signe enfin sa première victoire, les notes des Canaris
[22:00]OM : déjà une bonne nouvelle pour le Classique face au PSG ?
[21:30]FC Nantes : Maxime Dupé pris pour cible par les supporters face à Nancy
[21:00]OM Mercato : Genesio et Lorenzi ont ciblé la recrue indispensable
[20:40]OL Mercato : un départ de dernière minute officialisé
[20:20]OM Mercato : après Paixão, un nouveau transfert tombe à l’eau

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : gros coup dur pour un cadre marseillais !

Par William Tertrin - 8 Sep 2026, 06:00
Geoffrey Kondogbia (OM)

Touché musculairement lors de la défaite de l’OM à Monaco, Geoffrey Kondogbia pourrait être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

Sorti à la 59e minute face à l’AS Monaco (2-0), Geoffrey Kondogbia souffre d’un problème musculaire. Le milieu de terrain centrafricain avait quitté la pelouse après avoir ressenti une alerte à la cuisse. Bruno Genesio avait confirmé ce forfait avant la défaite face au Paris FC dimanche (2-3).

Une nouvelle absence qui inquiète à l’OM

Cette blessure tombe au mauvais moment pour Geoffrey Kondogbia, déjà régulièrement gêné physiquement ces dernières saisons. Et selon les dernières informations rapportées par La Provence, son indisponibilité pourrait se compter en plusieurs semaines, même si la durée exacte de son absence reste à préciser.

Pour Bruno Genesio, c’est un casse-tête au milieu de terrain qui va donc se prolonger encore un peu. Kondogbia reste un cadre de l’équipe malgré les nombreuses critiques dont il est la cible. Son absence réduit encore les solutions à la disposition du technicien marseillais, alors que l’OM doit déjà composer avec d’autres joueurs diminués, à l’image de Tochukwu Nnadi.

Kondogbia encore rattrapé par les blessures

Depuis son arrivée à Marseille en 2023, l’international centrafricain a connu plusieurs périodes d’indisponibilité, ce qui a agacé les supporters plus d’une fois.

L’OM devra désormais attendre de connaître précisément la gravité de cette nouvelle blessure musculaire. Une chose est certaine : Geoffrey Kondogbia risque de manquer une partie importante des prochaines semaines, au grand dam de Bruno Genesio.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot