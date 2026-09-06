Flashback, il y a un an : Quand l’OM rêvait de Ziyech et de coups offensifs : un an après, la réalité frappe fort

C’était il y a tout juste un an : l’OM planchait sur l’arrivée d’un Hakim Ziyech libre, mais butait sur sa masse salariale. Un an plus tard, le club marseillais vit une toute autre réalité, sur fond de rigueur budgétaire et d’incertitudes en cascade.

Quand l’OM voulait s’offrir Hakim Ziyech

Début septembre 2025, le cœur olympien battait au rythme du mercato. L’OM, alors entraîné par Roberto De Zerbi, faisait les gros titres avec la piste Hakim Ziyech, ex-star de l’Ajax et de Chelsea, tout juste libre après une pige en demi-teinte au Qatar. Le club, à la recherche d’un vrai détonateur offensif, voyait en l’international marocain un pari aussi excitant que risqué. Créativité, expérience, pied gauche magique : Ziyech cochait toutes les cases pour réveiller un Vélodrome resté trop souvent muet la saison précédente. Mais ce rêve n’était pas qu’une question de football. Sous la surveillance de la DNCG, Pablo Longoria devait absolument faire de la place dans la masse salariale. Deux départs étaient jugés indispensables pour débloquer le dossier : Amine Harit et Neal Maupay, tous deux poussés vers la sortie. Faute de ventes rapides, l’opération est restée bloquée, d’autant que le dossier Ziyech traînait aussi des doutes physiques, un rendement en berne et une concurrence étrangère bien réelle. Les supporters espéraient un coup de maître, mais la prudence économique avait déjà repris le dessus.

Un an plus tard : l’OM, entre austérité et incertitude

Douze mois ont passé, et le décor marseillais a radicalement changé. Exit les rumeurs de stars ou les rêves de mercato clinquant : l’OM version 2026 vit une cure d’austérité sans précédent, marquée par l’absence totale de recrues cet été. Les finances sont au cœur de toutes les conversations, avec un Frank McCourt qui, tout en investissant dans un nouveau siège, a durci le ton : plus question de boucher le déficit à coups de millions, priorité à la rigueur et à la maîtrise des dépenses. La masse salariale a fondu : onze départs, et un groupe considérablement renouvelé pour Bruno Genesio, qui doit composer avec les moyens du bord. Dans ce contexte, la perspective d’attirer un nom ronflant comme Ziyech paraîtrait presque surréaliste aujourd’hui. Pire : la vente du club n’a jamais semblé aussi proche, le propriétaire américain étant désormais donné partant par de nombreux observateurs, alors que la défiance gronde côté supporters, entre soupçons de malversations et actions coup de poing. Sur le terrain, l’OM reste solide, mais l’ambition se heurte à la réalité du moment : la reconstruction est en marche, à petits pas, loin des rêves de grandeur d’hier. Un an après, le feuilleton Ziyech apparaît comme le symbole d’une ère révolue : celle où l’OM, malgré ses contraintes, osait encore rêver à voix haute.