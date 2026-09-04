Bruno Genesio pourrait enregistrer le retour de Bamo Meïté pour la réception du Paris FC dimanche soir au Vélodrome (20h45).

L’OM pourrait recevoir une excellente nouvelle avant son prochain rendez-vous en Ligue 1. Dimanche à 20h45, l’OM accueillera le Paris FC au Vélodrome en clôture de la troisième journée du championnat. Pour cette rencontre, Bruno Genesio pourrait récupérer une solution supplémentaire dans le secteur défensif. Et celle-ci était particulièrement attendue.

Bamo Meïté enfin prêt à l’OM ?

Bamo Meïté semble effectivement avoir franchi une étape importante. Le défenseur a disputé l’intégralité de la rencontre avec la réserve marseillaise le week-end dernier, soit 90 minutes avec la N2. Une première indication très positive concernant son état physique et sa capacité à retrouver progressivement le niveau de compétition. Après avoir été éloigné des terrains, Meïté pourrait donc désormais prétendre à un retour avec le groupe professionnel. Bruno Genesio pourrait ainsi disposer d’une option supplémentaire pour composer sa défense face au Paris FC.

Cette bonne nouvelle intervient toutefois dans un contexte un peu plus préoccupant concernant Geoffrey Kondogbia. Le vétéran marseillais est sorti blessé lors de la rencontre face à Monaco et n’était pas présent à l’entraînement du jour à la Commanderie. Une absence qui pose forcément question à deux jours de la réception du Paris FC. Pour le moment, aucune précision supplémentaire n’a été communiquée concernant l’état physique de Kondogbia.

Une solution supplémentaire pour Genesio

Il faudra donc attendre les prochaines informations du staff marseillais pour connaître la nature exacte de son problème et savoir s’il pourra tenir sa place dimanche. Dans ce contexte, le retour de Bamo Meïté tombe particulièrement bien. Après avoir disputé 90 minutes avec la N2, le défenseur semble désormais suffisamment avancé dans sa préparation pour envisager un retour chez les professionnels.

Reste à savoir si Bruno Genesio décidera immédiatement de le convoquer ou s’il préférera encore patienter avant de le relancer. Une chose est certaine : après avoir mordu la poussière à Louis II dimanche dernier, l’OM a besoin de toutes ses forces vives pour ce rendez-vous au Vélodrome.