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OM : Une nouvelle porte de sortie s’ouvre après l’échec espagnol

Par Louis Chrestian - 3 Sep 2026, 16:01
OM : Une nouvelle porte de sortie s’ouvre après l’échec espagnol

Resté à Marseille après le blocage de son départ au Rayo Vallecano, Derek Cornelius pourrait finalement rebondir en Arabie saoudite. Al-Ettifaq vient d’entamer des discussions pour le défenseur central canadien.

Al-Ettifaq passe à l’action

Le mercato pourrait réserver un dernier départ à l’OM. Selon les informations de Fabrizio Romano, également relayées par Foot Mercato, Al-Ettifaq a lancé des discussions initiales pour Derek Cornelius (28 ans).

Le club de Dammam accélère alors que le marché saoudien ferme ses portes dimanche soir. Aucun accord n’est encore annoncé, mais cette approche offre une nouvelle possibilité au défenseur central, peu utilisé depuis le début de la saison.

La piste du Rayo Vallecano a échoué

Cette offensive intervient après l’échec des négociations avec le Rayo Vallecano mardi. Le Canadien semblait alors parti pour rester à Marseille. On vous en parlait récemment : deux portes de sortie italiennes existaient déjà dans ce dossier, sans déboucher sur un transfert.

L’intérêt d’Al-Ettifaq constitue donc un développement concret et daté. La Saudi Pro League pouvant encore recruter, l’OM conserve une courte fenêtre pour trouver un accord autour de son joueur.

Seulement sept minutes cette saison

Revenu d’un prêt aux Glasgow Rangers, Cornelius n’a disputé que sept minutes contre Strasbourg lors de la première journée de Ligue 1. Une situation qui ne lui garantit pas un rôle important dans la rotation marseillaise.

Arrivé de Malmö à l’été 2024, l’international canadien totalise 26 apparitions sous le maillot de l’OM. Après avoir vendu pour 90 M€ hors bonus et options d’achat cet été, le club phocéen pourrait encore alléger son effectif avant la fermeture du marché saoudien.

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