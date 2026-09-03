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FRANCE

OM : énorme retournement de situation pour le capitaine de Genesio ?

Par Fabien Chorlet - 3 Sep 2026, 05:00
Pierre-Emile Hojbjerg lors d'OM - RC Strasbourg

Alors que Timothy Weah a remplacé Pierre-Emile Hojbjerg comme capitaine de l’OM, Bruno Genesio a désormais le feu vert de sa direction pour éventuellement rendre le brassard au Danois.

Invité ce mercredi soir de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, le président de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard, a été interrogé sur le capitanat, après que la direction a demandé à Bruno Genesio de retirer le brassard à Pierre-Emile Hojbjerg à la suite de son refus de rejoindre Newcastle. Le président marseillais a clairement ouvert la porte à un retour du Danois comme capitaine de l’OM.

« Genesio a-t-il le feu vert de la direction pour renommer Hojbjerg capitaine ? Oui. Maintenant, c’est la décision du coach. Je n’interdirais pas que Bruno Genesio décide de redonner le brassard à Pierre-Emile Hojbjerg. »

Genesio va-t-il rendre le brassard à Hojbjerg ?

Depuis que Pierre-Emile Hojbjerg a perdu son brassard, c’est Timothy Weah qui a été désigné comme le nouveau capitaine de l’OM par Bruno Genesio. Reste désormais à savoir si l’entraîneur marseillais décidera de maintenir sa confiance à l’international américain ou s’il profitera du feu vert donné par sa direction pour réinstaller Hojbjerg dans ses fonctions. Alors que Genesio n’avait pas caché son désaccord avec la décision initiale de retirer le capitanat au Danois, la question d’un nouveau changement de capitaine devrait forcément se poser dans les prochains jours.

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