À LA UNE DU 2 SEP 2026
[23:15]Stade Rennais : les Pinault préparent une révolution XXL à Rennes
[22:40]OM Mercato : Emerson fait polémique après son départ avorté
[22:06]FC Nantes : Waldemar Kita sort du silence sur la vente du club et fait une énorme annonce !
[21:40]ASSE : un ancien Vert est décédé
[21:20]FC Barcelone : une recrue estivale s’est gravement blessée !
[20:55]OM Mercato : 4,5 M€ arrivent encore dans les caisses !
[20:30]Les infos du jour : Richard (OM) se lâche, un départ bloqué à l’ASSE, une dernière recrue à l’OL
[20:01]Discipline : une bonne nouvelle est tombée pour l’ASSE !
[19:42]OL Mercato : c’est officiel pour la 8e recrue !
[19:25]FC Nantes Mercato : deux derniers départs attendus !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Waldemar Kita sort du silence sur la vente du club et fait une énorme annonce !

Par Fabien Chorlet - 2 Sep 2026, 22:06
Waldemar Kita, le propriétaire du FC Nantes

Alors que les rumeurs de vente du FC Nantes s’intensifient, Waldemar Kita s’est exprimé sur l’avenir du club lors de la soirée des partenaires.

Depuis plusieurs jours et les révélations de Ouest-France, la perspective d’une vente du FC Nantes dans les prochains mois commence sérieusement à prendre forme. D’après le quotidien régional, le propriétaire des Canaris, Waldemar Kita, serait désormais disposé à céder le club et au moins trois propositions auraient été évoquées, dont deux adossées à des capitaux britanniques. Une offre aurait même atteint 100 millions d’euros.

Kita annonce que le FC Nantes n’est pas encore vendu, mais…

Ce mardi soir avait lieu la traditionnelle soirée des partenaires du FC Nantes. À cette occasion, Waldemar Kita s’est exprimé sur la possible vente du club. Selon le témoignage d’un partenaire présent lors de la soirée, relayé par l’insider du FC Nantes, Emmanuel Merceron, le dirigeant nantais aurait indiqué que le club n’était pas vendu et qu’aucun projet concret de reprise n’existait pour le moment.

Un autre partenaire présent lors de cette soirée aurait d’ailleurs eu un ressenti assez différent des années précédentes concernant l’avenir de la famille Kita à Nantes. « Contrairement aux autres années, on sent qu’il n’y a pas de détermination à rester, ils ont comme tourné la page. Il signale juste que le club n’est pas encore vendu, qu’ils n’ont pas de projet concret de reprise, ce qui ne veut pas dire qu’ils vont rester toute l’année », a-t-il témoigné.

Une tendance également confirmée par le compte X @FcnantesFoot. « Waldemar Kita aurait confirmé que le club n’est pas vendu à l’heure actuelle. Aucune avancée concrète annoncée sur une vente aussi », a assuré le suiveur du club des bords de l’Erdre.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot