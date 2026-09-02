FC Nantes : Waldemar Kita sort du silence sur la vente du club et fait une énorme annonce !

Alors que les rumeurs de vente du FC Nantes s’intensifient, Waldemar Kita s’est exprimé sur l’avenir du club lors de la soirée des partenaires.

Depuis plusieurs jours et les révélations de Ouest-France, la perspective d’une vente du FC Nantes dans les prochains mois commence sérieusement à prendre forme. D’après le quotidien régional, le propriétaire des Canaris, Waldemar Kita, serait désormais disposé à céder le club et au moins trois propositions auraient été évoquées, dont deux adossées à des capitaux britanniques. Une offre aurait même atteint 100 millions d’euros.

Kita annonce que le FC Nantes n’est pas encore vendu, mais…

Ce mardi soir avait lieu la traditionnelle soirée des partenaires du FC Nantes. À cette occasion, Waldemar Kita s’est exprimé sur la possible vente du club. Selon le témoignage d’un partenaire présent lors de la soirée, relayé par l’insider du FC Nantes, Emmanuel Merceron, le dirigeant nantais aurait indiqué que le club n’était pas vendu et qu’aucun projet concret de reprise n’existait pour le moment.

Un autre partenaire présent lors de cette soirée aurait d’ailleurs eu un ressenti assez différent des années précédentes concernant l’avenir de la famille Kita à Nantes. « Contrairement aux autres années, on sent qu’il n’y a pas de détermination à rester, ils ont comme tourné la page. Il signale juste que le club n’est pas encore vendu, qu’ils n’ont pas de projet concret de reprise, ce qui ne veut pas dire qu’ils vont rester toute l’année », a-t-il témoigné.

Une tendance également confirmée par le compte X @FcnantesFoot. « Waldemar Kita aurait confirmé que le club n’est pas vendu à l’heure actuelle. Aucune avancée concrète annoncée sur une vente aussi », a assuré le suiveur du club des bords de l’Erdre.