FC Nantes Mercato : une nouvelle arrivée officialisée et un départ bouclé

Le FC Nantes s’active en cette fin de mercato avec le départ attendu de Yassine Benhattab vers Montpellier et l’arrivée officielle de Fodé Doucouré en provenance du Havre.

Le FC Nantes vient tout juste d’officialiser la signature de Fodé Doucouré. Le latéral droit de 25 ans arrive du Havre AC et a signé un contrat de trois ans avec les Canaris.

Dans l’autre sens, le club s’apprête à tourner la page Yassine Benhattab. D’après les informations de L’Équipe, le milieu offensif nantais de 23 ans est proche de s’engager avec le Montpellier Hérault SC. Les deux clubs auraient trouvé un accord autour d’un montant estimé à 1 million d’euros.

Benhattab va quitter le FC Nantes

Arrivé chez les Canaris à l’été 2024, Yassine Benhattab avait rapidement été envoyé en prêt à Aubagne. Une expérience particulièrement réussie pour le joueur offensif, élu meilleur joueur du National 2024-2025 après une saison conclue avec 7 buts et 10 passes décisives.

De retour à Nantes, le Marseillais a découvert la Ligue 1 lors de la saison 2025-2026. Il a disputé 10 rencontres dans l’élite, dont cinq comme titulaire, avant d’être prêté à Reims en Ligue 2 durant la deuxième partie de saison.

Une nouvelle étape pour le Nantais

Cette saison, Benhattab n’entrait plus réellement dans les plans du FC Nantes et ne figurait plus dans le groupe professionnel depuis plusieurs semaines. Son départ vers Montpellier devrait donc permettre aux Canaris de récupérer une indemnité de transfert tout en mettant fin à une situation devenue compliquée.

Pour Nantes, cette opération autour d’1 M€ marque ainsi le départ d’un joueur dont le potentiel avait été identifié lors de son passage remarqué à Aubagne. Pour Benhattab, Montpellier représente désormais l’occasion de relancer sa carrière et de retrouver un rôle plus important.