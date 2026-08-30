FC Nantes Mercato : un départ estampillé PSG a été bouclé

À deux jours de la fin du mercato, le FC Nantes pourrait encore enregistrer un départ avec le prêt d’Hugo Lamy au Vendée FC La Roche.

Le FC Nantes continue de dégraisser son effectif. Selon les informations de Ouest-France, Hugo Lamy devrait rejoindre le Vendée FC La Roche, promu cette saison en Ligue 3, sous la forme d’un prêt.

À 22 ans, le défenseur franco-suisse sort d’une saison convaincante avec la réserve nantaise en National 2. Formé au PSG et ancien capitaine en Youth League, Lamy avait rejoint les Canaris à l’été 2025 avec l’ambition de franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière.

Une première apparition en Ligue 2

Hugo Lamy avait pourtant eu l’occasion de se montrer dès le début de la saison. Le latéral était titulaire lors de la première journée de Ligue 2 face au Red Star, le 8 août dernier. Il s’agit à ce jour de son unique apparition avec l’équipe professionnelle cette saison.

Depuis, la concurrence s’est renforcée dans les couloirs. Les arrivées d’Amin Chemi et Ryad Hachem, auxquelles s’ajoutent la présence de Kelvin Amian, Frédéric Guilbert et Fabien Centonze, réduisent les possibilités de temps de jeu pour le jeune défenseur.

La Roche cherchait un piston droit

Le choix de La Roche-sur-Yon apparaît donc logique. Le club vendéen, qui découvre la Ligue 3 après sa montée historique, cherchait justement à renforcer son couloir droit. Le VFC La Roche avait déjà croisé Hugo Lamy durant la préparation estivale, lors d’un match amical conclu sur un score de 1-1. Lamy avait alors évolué sur le côté droit.

Promu en Ligue 3 après sa montée obtenue au printemps, le club vendéen a réalisé un début de saison encourageant. Un prêt de plusieurs mois pourrait ainsi permettre à Hugo Lamy d’accumuler du temps de jeu à un niveau supérieur au National 2, tout en restant sous contrat avec Nantes.

Pour le FC Nantes, ce départ permettrait également de fluidifier un secteur défensif particulièrement fourni à l’approche de la clôture du mercato