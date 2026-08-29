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FRANCE

FC Nantes Mercato : deux nouvelles recrues arrivent à Nantes, avis de tempête sur Poirier ! 

Par Bastien Aubert - 29 Août 2026, 12:40
Grégory Poirier en conférence de presse avec le Red Star
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Le FC Nantes semble avoir bien avancé pour renforcer sin effectif avec deux recrues qui donnent des signes positifs depuis le Red Star.

Le mercato nantais continue de s’animer. Après plusieurs semaines compliquées, le FC Nantes semble enfin tenir deux nouvelles recrues pour renforcer son effectif.

Pierret arrive, Danger également annoncé

Selon Emmanuel Merceron, Balthazar Pierret devrait signer à Nantes dimanche ou lundi. Le milieu défensif aurait d’ailleurs été logiquement absent du groupe du Red Star pour la prochaine rencontre. Le dossier Balthazar Pierret semble donc désormais très proche de son dénouement. Le milieu défensif devrait venir renforcer l’entrejeu nantais et apporter une solution supplémentaire à Grégory Poirier. Mais il ne serait pas le seul joueur sur le point de rejoindre les Canaris.

Emmanuel Merceron a également lâché une information intéressante concernant Bradley Danger. Le défenseur central serait lui aussi en bonne voie pour devenir une nouvelle recrue du FC Nantes. Deux arrivées qui pourraient donc rapidement être officialisées. Balthazar Pierret et Bradley Danger viendraient ainsi renforcer deux secteurs importants de l’équipe nantaise. Le premier apporterait une solution supplémentaire au milieu de terrain. Le second pourrait quant à lui venir densifier une défense qui doit retrouver davantage de stabilité. 

Un violent orage frappe la Jonelière

Pour Grégory Poirier, ces deux renforts constitueraient évidemment une bonne nouvelle alors qu’il vient tout juste de prendre les commandes du FC Nantes. Mais le nouvel entraîneur des Canaris a déjà découvert que son aventure nantaise ne serait pas un long fleuve tranquille.À peine arrivé sur le banc du FC Nantes, Poirier a déjà dû composer avec un événement totalement indépendant du mercato. 

Selon Presse Océan, le centre d’entraînement de la Jonelière et ses alentours ont été touchés par un violent orage mercredi soir. Plusieurs arbres sont notamment tombés aux abords du site. Les conditions étaient suffisamment compliquées pour contraindre le club à annuler l’entraînement prévu jeudi matin. Un début d’aventure particulièrement mouvementé pour le nouvel entraîneur nantais, qui débutera son mandat sur le banc des Canaris ce soir au Ridourou contre l’EA Guingamp (20h). Jamais simple…

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