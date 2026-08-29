En cas de recrutement d’un latéral gauche d’ici à la fermeture du mercato estival, trois pistes ont été proposés du côté de l’ASSE.

Le mercato de l’ASSE n’a peut-être pas encore livré tous ses secrets. Si les Verts disposent déjà de plusieurs solutions dans leur effectif, la question d’un recrutement au poste de latéral gauche reste ouverte. Dans cette optique, trois profils ont été proposés par Morning Foot selon une analyse basée sur la data.

Lilian Njoh, le profil offensif

Premier nom évoqué : Lilian Njoh. Le latéral gauche de 24 ans évolue au Servette Genève et possède encore une année de contrat, jusqu’en juin 2027. Sa valeur est estimée à environ 800 000 euros. Le Français sort d’une saison particulièrement complète en Super League suisse. Njoh a disputé 37 rencontres, avec une moyenne de 75 minutes par match, pour un but et huit passes décisives. Ses statistiques mettent surtout en évidence ses qualités offensives.

Selon les données Data’Scout, il affiche un indice de 73 sur le profil de latéral offensif, ce qui le place au sixième rang de Super League dans cette catégorie. Ses chiffres en matière de création sont particulièrement intéressants. Njoh affiche notamment un centile de 99 en xA, de 98 sur les centres réussis et de 93 sur les passes décisives. Des statistiques qui témoignent d’un joueur capable d’apporter beaucoup dans le dernier tiers du terrain.

Šimun Hrgović, la carte athlétique

Deuxième option : Šimun Hrgović. À 22 ans, le Croate appartient à l’Hajduk Split, où il est sous contrat jusqu’en 2028. Sa valeur est estimée à environ 2,5 millions d’euros. Son profil est sensiblement différent de celui de Njoh. Hrgović se distingue avant tout par ses qualités physiques. Le latéral gauche affiche notamment un centile de 100 concernant la vitesse, tandis que sa distance parcourue atteint 93 et ses courses à haute intensité 86.

Un profil particulièrement athlétique qui pourrait correspondre aux exigences d’un championnat comme la Ligue 2. Hrgović dispose également encore d’une belle marge de progression compte tenu de son âge. Il représente donc une option plus coûteuse que Njoh, mais également un pari sur un joueur jeune et sous contrat sur plusieurs saisons.

Cafarquliyev, une ancienne piste de l’ASSE

Le troisième nom est probablement le plus intéressant pour les supporters stéphanois. Il s’agit d’Elvin Cafarquliyev, le latéral gauche de Qarabağ. Son nom avait déjà circulé du côté de l’ASSE en janvier dernier. Selon la presse géorgienne, les Verts avaient alors manifesté leur intérêt pour le joueur, mais Cafarquliyev aurait décliné l’approche stéphanoise.

Quelques mois plus tard, la situation pourrait cependant être différente. Le défenseur est désormais à un an de la fin de son contrat avec le club azerbaïdjanais. Une situation qui pourrait affaiblir sa position dans les négociations et rendre une éventuelle opération plus accessible.

Trois profils, trois stratégies pour l’ASSE

Ces trois pistes présentent des caractéristiques assez différentes. Lilian Njoh apparaît comme le profil le plus offensif et probablement le plus accessible financièrement. Šimun Hrgović représente davantage un pari athlétique et à moyen terme, avec une valeur marchande déjà plus importante.

Elvin Cafarquliyev possède, lui, l’avantage de connaître déjà l’intérêt de l’ASSE et pourrait être plus accessible compte tenu de sa situation contractuelle. Kilmer Sports dispose donc de plusieurs options si le club décide finalement de recruter un nouveau latéral gauche. La question reste désormais de savoir si le besoin est suffisamment important pour justifier une nouvelle arrivée.