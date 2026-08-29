Annoncés sur le départ en début de mercato, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili pourraient bien rester à l’ASSE cet été.

Le mercato stéphanois pourrait bien réserver un énorme retournement de situation. Alors que Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili étaient régulièrement annoncés comme de potentiels partants, leur avenir pourrait finalement s’écrire à l’ASSE.

Kilmer ne veut pas brader ses attaquants

Les deux attaquants disposent bien d’un bon de sortie, mais les dirigeants de l’ASSE ont fixé des conditions très précises.Pour Kilmer Sports, pas question de vendre Lucas Stassin ou Zuriko Davitashvili au rabais. Le propriétaire de l’ASSE souhaite conserver une position particulièrement ferme concernant les deux joueurs. Comme le confirme Le Progrès, Ivan Gazidis leur a bien accordé un bon de sortie mais cette autorisation ne signifie absolument pas que les Verts accepteront n’importe quelle proposition. Les clubs intéressés devront impérativement répondre aux exigences financières fixées par Saint-Étienne. Dans le cas contraire, Stassin et Davitashvili resteront dans le Forez.

Lucas Stassin reste évidemment le dossier le plus sensible. L’international belge possède une valeur marchande importante et plusieurs clubs peuvent être intéressés par son profil. Mais l’ASSE n’a aucune intention de faire une concession importante pour faciliter son départ. La position de Kilmer Sports est d’autant plus compréhensible que le club avait déjà refusé une offre conséquente l’année dernière. Près de 30 millions d’euros avaient notamment été proposés par le Paris FC pour Lucas Stassin. Les dirigeants stéphanois avaient alors refusé de laisser partir leur jeune attaquant. Un signal particulièrement fort sur la valeur accordée au joueur.

Stassin toujours très convoité ?

Zuriko Davitashvili se retrouve dans une situation assez similaire. L’international géorgien possède lui aussi des prétendants et avait été régulièrement associé à un départ depuis l’ouverture du mercato. Mais l’ASSE ne souhaite pas davantage le brader. Le club stéphanois reste donc ouvert à une vente, à condition que l’offre corresponde à ses attentes. Si aucun prétendant ne veut s’aligner, Davitashvili pourrait tout simplement poursuivre sa saison avec les Verts. Ce changement de perspective pourrait avoir des conséquences importantes sur le projet sportif. Conserver Stassin et Davitashvili offrirait à l’ASSE deux armes offensives supplémentaires pour la suite de la saison. Pour Ivan Gazidis et Kilmer Sports, l’objectif est donc de ne pas céder à la pression du mercato.

Les deux joueurs peuvent partir mais uniquement si les conditions financières sont réunies. Dans le cas contraire, le club assume totalement l’idée de les conserver. Pour Ian Cathro, cette situation pourrait finalement devenir une excellente nouvelle. L’entraîneur stéphanois pourrait compter sur deux joueurs offensifs supplémentaires alors que l’objectif reste de construire une équipe capable de jouer les premiers rôles en Ligue 2. Stassin possède notamment un profil de finisseur particulièrement recherché. Davitashvili apporte quant à lui sa percussion et sa capacité à faire des différences dans les derniers mètres. Les conserver permettrait donc à Cathro de disposer d’un secteur offensif particulièrement riche. Il reste évidemment plusieurs jours avant la fermeture du marché. Une offre importante pourrait encore faire évoluer la situation.