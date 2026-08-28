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ASSE Mercato : rebondissement de dernière minute pour Ekwah ! 

Par Bastien Aubert - 28 Août 2026, 07:20
Pierre Ekwah (ASSE)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Même s’il vient à peine d’être prêté par l’ASSE à l’AJ Auxerre, Pierre Ekwah (24 ans) fait encore parler de lui sur le marché des transferts.

Le dossier Pierre Ekwah n’avait pas encore livré tous ses détails. Alors que le milieu de terrain de 24 ans vient tout juste de quitter l’ASSE pour rejoindre l’AJ Auxerre, les modalités de son opération viennent d’être corrigées. Et l’accord pourrait finalement être particulièrement intéressant pour les Verts.

Deux options d’achat à choisir pour l’ASSE 

Contrairement à certaines informations qui avaient circulé, le prêt de Pierre Ekwah n’est pas gratuit. Marc Mechenoua, rédacteur en chef d’Onze Mondial, a tenu à apporter une précision importante sur le dossier : « Important de corriger. Le prêt de Pierre Ekwah est bien payant pour un montant légèrement inférieur à 300 000 euros. » L’ASSE va donc récupérer une indemnité dès cette saison grâce au départ de son milieu de terrain.

Une première rentrée financière bienvenue alors que le club stéphanois continue de travailler sur la composition de son effectif. Le plus intéressant concerne toutefois la suite de l’opération. Deux options d’achat auraient été négociées avec l’AJ Auxerre. La première se situe entre 4 et 5 millions d’euros et comprend également un pourcentage à la revente. La seconde est fixée à 6 millions d’euros. Auxerre devra donc choisir entre ces deux formules à l’issue de la saison.

Une décision reportée à la fin de saison 

Le futur de Pierre Ekwah n’est donc pas encore totalement fixé. Le milieu de terrain va d’abord devoir convaincre sous le maillot auxerrois avant que le club ne tranche entre les deux options. Pour l’ASSE, l’intérêt est évident.Si Ekwah réalise une bonne saison, les Verts pourraient récupérer plusieurs millions d’euros supplémentaires grâce à son transfert définitif. La formule choisie par Auxerre dépendra donc directement de l’évolution du joueur. Ce prêt permet ainsi à Pierre Ekwah de retrouver un nouveau contexte et davantage de perspectives de temps de jeu. 

De son côté, l’ASSE sécurise déjà une indemnité légèrement inférieure à 300 000 euros tout en conservant la possibilité de réaliser une vente comprise entre 4 et 6 millions d’euros. Le pourcentage à la revente prévu dans l’une des deux formules pourrait également devenir intéressant à plus long terme. Le milieu de terrain sait donc ce qu’il lui reste à faire. Une saison convaincante à Auxerre pourrait permettre de transformer rapidement son prêt en transfert définitif. À l’inverse, si son aventure bourguignonne ne répond pas aux attentes, son avenir pourrait de nouveau être discuté à l’issue de l’exercice. Une chose est certaine : les modalités de son départ offrent à l’ASSE plusieurs garanties.

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