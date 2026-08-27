FC Barcelone : les Blaugrana enchaînent face à Bilbao, Rodri a joué

Le FC Barcelone a confirmé son excellent début de saison en dominant l’Athletic Bilbao (2-0) grâce à Raphinha et Fermín López.

Le FC Barcelone poursuit son sans-faute en Liga. Après son large succès contre Elche (5-0), le club catalan a remporté son match en retard de la première journée face à l’Athletic Bilbao (2-0), jeudi soir au Spotify Camp Nou. Cette deuxième victoire consécutive permet au Barça de prendre la tête du championnat.

Raphinha lance le Barça

Les Barcelonais ont rapidement pris le contrôle de la rencontre, même si l’Athletic Bilbao s’est procuré quelques situations dangereuses.

Le Barça a finalement fait la différence à la 37e minute. Bien lancé par Pedri, Raphinha a parfaitement exploité l’espace pour ouvrir le score et inscrire son troisième but de la saison.

Lamine Yamal a ensuite eu plusieurs occasions d’aggraver le score, notamment avec une barre à la 53e, mais Unai Simón a longtemps maintenu l’Athletic dans le match grâce à plusieurs arrêts importants.

Fermín López scelle la victoire

Après une seconde période moins spectaculaire, avec le poteau touché par Bilbao à la 75e, le FC Barcelone a définitivement assuré son succès en fin de rencontre. Fermín López a inscrit le deuxième but à la 82e minute, profitant d’une erreur de la défense basque.

Autre événement marquant de la soirée : Rodri a effectué ses premières minutes sous le maillot du FC Barcelone. La recrue vedette est entrée en jeu autour de l’heure de jeu pour sa première apparition avec les Catalans.

Le Barça déjà leader de la Liga

Avec ce nouveau succès et un deuxième clean sheet consécutif, le FC Barcelone démarre parfaitement sa défense du titre. Les Catalans comptent désormais six points en deux journées, avec une différence de buts de +7, et occupent la première place devant le Real Madrid.