FC Barcelone Mercato : énième rebondissement pour Julian Alvarez !

En plein bras de fer avec l’Atlético Madrid, Julian Alvarez continue de pousser pour son départ alors que le Barça reste à l’affût.

Julian Alvarez finira-t-il par quitter l’Atlético Madrid pour rejoindre le FC Barcelone cet été ? En guerre froide avec son club pour forcer son départ, l’attaquant argentin est toujours un joueur colchonero. Mais les tensions seraient telles entre les deux parties qu’un départ lors de cette fin de mercato pourrait désormais être envisageable.

Alvarez sèche l’entraînement avec l’Atlético

Dernier épisode en date de ce bras de fer, Julian Alvarez aurait manqué, pour la deuxième journée consécutive, l’entraînement collectif des Colchoneros, rapporte ce jeudi Marca. L’ancien joueur de Manchester City aurait fait savoir à son club qu’il « se sent mal et incapable de s’entraîner avec le groupe ». Une nouvelle absence qui ne devrait pas apaiser les tensions autour de son avenir.

De son côté, le Barça, toujours intéressé par Julian Alvarez, ne devrait pas soumettre de nouvelle offre à l’Atlético Madrid tant qu’il n’aura pas obtenu de réponse officielle et écrite à sa première proposition, annonce le journaliste espagnol de la Cadena SER, Santi Ovalle. Ce dernier précise que le champion d’Espagne en titre devrait revenir à la charge cet hiver pour l’international argentin si son transfert venait à échouer cet été.

