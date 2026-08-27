RC Lens : deux coups durs pour Toppmöller avant Strasbourg ?

Déjà privé de plusieurs joueurs, le RC Lens pourrait devoir composer avec deux nouvelles absences de taille pour son déplacement à Strasbourg.

Après avoir dominé samedi dernier l’AJ Auxerre (5-2) pour son premier match de championnat de la saison, le RC Lens enchaîne ce week-end avec un déplacement ce samedi (17h15) sur la pelouse du RC Strasbourg, comptant pour la deuxième journée de Ligue 1. Pour ce rendez-vous à la Meinau, les Sang et Or pourraient se présenter avec un effectif diminué.

Abdulhamid et Edouard absents ce jeudi à l’entraînement !

Déjà privé de Samson Baidoo, blessé, de Kyllian Antonio, suspendu, ainsi que de Jonathan Gradit, Nidal Celik et Jhoanner Chavez, toujours en phase de reprise, l’entraîneur lensois Dino Toppmöller pourrait également devoir se passer de Saud Abdulhamid et d’Odsonne Edouard. Comme nous l’apprennent nos confrères de Lensois.com, le piston droit saoudien et l’attaquant français étaient absents ce jeudi matin de l’entraînement collectif du RC Lens.

Attendu ce jeudi midi en conférence de presse, Dino Toppmöller devrait en dire davantage sur l’état de santé de ses joueurs et faire un point complet sur les forces en présence avant ce déplacement à Strasbourg.