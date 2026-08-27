À LA UNE DU 27 AOûT 2026
[12:55]OM Mercato : Lorenzi réactive une piste de Longoria !
[12:30]FC Nantes : Poirier explique pourquoi il a accepté de venir et envoie un scud à Der Zakarian !
[12:05]ASSE Mercato : deux nouveaux clubs sur Stassin, une offre est enfin tombée !
[11:45]RC Lens : deux coups durs pour Toppmöller avant Strasbourg ?
[11:25]FC Barcelone Mercato : énième rebondissement pour Julian Alvarez !
[11:00]Stade Rennais Mercato : Haise s’attaque à un joueur du PSG !
[10:30]OM Mercato : Genesio a tranché pour son avenir sans Paixão, gros rebondissement pour Versini !
[10:08]Flashback, il y a un an : Quand Rabiot voulait rester à l’OM : l’éclaircie avant la tempête financière
[10:00]PSG Mercato : accord total trouvé pour Barcola à Liverpool, les chiffres sont fous !
[09:50]ASSE Mercato : Kilmer a tranché pour les remplaçants de Stassin et Davitashvili et le latéral gauche !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : deux coups durs pour Toppmöller avant Strasbourg ?

Par Fabien Chorlet - 27 Août 2026, 11:45
Dino Toppmöller sur le banc du RC Lens

Déjà privé de plusieurs joueurs, le RC Lens pourrait devoir composer avec deux nouvelles absences de taille pour son déplacement à Strasbourg.

Après avoir dominé samedi dernier l’AJ Auxerre (5-2) pour son premier match de championnat de la saison, le RC Lens enchaîne ce week-end avec un déplacement ce samedi (17h15) sur la pelouse du RC Strasbourg, comptant pour la deuxième journée de Ligue 1. Pour ce rendez-vous à la Meinau, les Sang et Or pourraient se présenter avec un effectif diminué.

Abdulhamid et Edouard absents ce jeudi à l’entraînement !

Déjà privé de Samson Baidoo, blessé, de Kyllian Antonio, suspendu, ainsi que de Jonathan Gradit, Nidal Celik et Jhoanner Chavez, toujours en phase de reprise, l’entraîneur lensois Dino Toppmöller pourrait également devoir se passer de Saud Abdulhamid et d’Odsonne Edouard. Comme nous l’apprennent nos confrères de Lensois.com, le piston droit saoudien et l’attaquant français étaient absents ce jeudi matin de l’entraînement collectif du RC Lens.

Attendu ce jeudi midi en conférence de presse, Dino Toppmöller devrait en dire davantage sur l’état de santé de ses joueurs et faire un point complet sur les forces en présence avant ce déplacement à Strasbourg.

RC LensRC Strasbourg

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : RC Lens, RC Strasbourg