OM Mercato : Genesio a tranché pour son avenir sans Paixão, gros rebondissement pour Versini !

Alors que l’avenir d’Igor Paixão agite l’OM, l’entourage de Bruno Genesio a mis les choses au clair sur son avenir, tandis qu’un rebondissement est intervenu dans le dossier Giovanni Versini.

Le dossier Igor Paixão fait couler beaucoup d’encre à l’Olympique de Marseille. Toujours en quête de liquidités, le propriétaire du club marseillais, Frank McCourt, pousserait pour vendre l’ailier gauche brésilien, recruté 30 millions d’euros l’été dernier par l’OM. Des négociations auraient ainsi été entamées avec Sunderland pour le transfert de l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam en cette fin de mercato estival.

Genesio ne partira pas

Mais Frank McCourt ferait face à la volonté farouche de Bruno Genesio de conserver Igor Paixão cette saison. Des bruits de couloir laissent même entendre que l’ancien entraîneur du LOSC se poserait naturellement de nombreuses questions sur son avenir, notamment en cas de départ du Brésilien, comme l’a laissé entendre le journaliste de Foot Mercato Sébastien Denis. L’entourage de Bruno Genesio a toutefois tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir, assurant à La Provence qu’aucun départ de l’entraîneur marseillais ne serait envisagé.

Fin de la piste Versini ?

Au niveau du mercato, la piste Giovanni Versini a également été relancée du côté de l’OM. Le journaliste belge Sacha Tavolieri a en effet révélé que l’ailier droit de Pau souhaiterait rejoindre le club phocéen, qui aurait pris des renseignements à son sujet. Mais selon les informations de La Minute OM, les dirigeants olympiens ne seraient en réalité pas intéressés par Giovanni Versini et n’envisageraient donc pas, à l’heure actuelle, de passer à l’offensive pour le recruter.