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FRANCE

ASSE : des nouvelles de Jakob Breum sont enfin tombées !

Par Fabien Chorlet - 27 Août 2026, 07:45
Jakob Breum lors d'ASSE - Grenoble

Touché aux ischio-jambiers face à Grenoble, Jakob Breum n’a toujours pas retrouvé l’entraînement collectif à quelques jours du déplacement de l’ASSE à Dijon.

L’AS Saint-Étienne connaît un début de saison parfait avec trois victoires en autant de journées. Mais le club forézien a perdu sur blessure l’un de ses meilleurs joueurs samedi dernier lors du large succès face à Grenoble (4-0) : Jakob Breum. Sorti dès la 27e minute de jeu, le milieu offensif danois s’est blessé aux ischio-jambiers. Depuis, c’est tout le Forez qui retient son souffle concernant l’état de santé de sa nouvelle pépite.

Breum absent de l’entraînement cette semaine !

Si l’entraîneur des Verts, Ian Cathro, a confié après la rencontre avoir sorti Jakob Breum par précaution, les nouvelles ne sont pas totalement rassurantes concernant l’ancien joueur de Go Ahead Eagles. En effet, selon notre correspondant à Saint-Étienne, Laurent Hess, Jakob Breum n’est toujours pas réapparu à l’entraînement cette semaine et s’est entraîné seul. De son côté, l’ASSE n’a pas communiqué sur la blessure de son nouveau numéro 10. Un manque de communication que regrettent de nombreux supporters stéphanois.

La participation de Jakob Breum au déplacement de lundi prochain (20h45) sur la pelouse de Dijon, comptant pour la quatrième journée de Ligue 2, semble donc, pour l’heure, incertaine.

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