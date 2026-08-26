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FRANCE

ASSE : le départ attendu rapporte déjà 300 000 € aux Verts

Par Wladimir DELCROS - 26 Août 2026, 18:23
ASSE : le départ attendu rapporte déjà 300 000 € aux Verts

Le feuilleton Pierre Ekwah connaît enfin son épilogue. L’ASSE a officialisé ce mercredi le nouveau départ de son milieu de terrain, avec une opération qui pourrait rapporter davantage au club stéphanois.

Le prêt d’Ekwah à Auxerre est officiel

On vous en parlait un peu plus tôt : Pierre Ekwah était attendu à l’AJ Auxerre après l’accord trouvé entre les deux clubs. Son départ est désormais officiel. Le milieu français de 24 ans rejoint la formation bourguignonne pour la saison 2026-2027.

L’ASSE a confirmé qu’il s’agissait d’un prêt avec option d’achat. Selon Peuple Vert, l’ancien Nantais va ainsi tenter de se relancer en Ligue 1, loin du Forez.

Une option d’achat estimée à 6 M€

Foot Mercato précise que les deux clubs ont négocié un prêt payant de 300 000 €. L’option d’achat, non obligatoire, serait quant à elle fixée autour de 6 M€. Une somme qui permettrait à l’ASSE de tourner définitivement la page l’été prochain si Ekwah parvient à convaincre dans l’Yonne.

Une nouvelle occasion de se relancer

Arrivé de Sunderland en 2024, Ekwah s’était rapidement imposé dans le onze stéphanois. Il avait disputé 29 matches de Ligue 1 et marqué un but face à Angers lors de sa première saison sous le maillot Vert.

Après la relégation de l’ASSE et un long bras de fer, son passage à Watford n’a pas produit l’effet attendu, avec seulement sept apparitions sur 17 rencontres possibles. Revenu s’entraîner dans le Forez cet été, le milieu sous contrat jusqu’en juin 2029 retrouve désormais l’élite avec Auxerre. Une nouvelle relance, mais aussi une sortie bienvenue pour toutes les parties.

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