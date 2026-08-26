FC Nantes : Naples pose 16 M€, les Canaris bloquent tout !

Le FC Nantes continue de résister dans le dossier Tylel Tati. Après avoir repoussé une proposition de Naples, la direction nantaise doit désormais étudier une formule différente avancée par le City Football Group.

Une offre de 16 M€ refusée

On vous en parlait début avril : le nouveau prix fixé pour Tylel Tati avait déjà attiré plusieurs écuries européennes. Le dossier connaît désormais un nouveau rebondissement à quelques jours de la fermeture du mercato.

Selon les informations relayées par Morning Foot, le FC Nantes a refusé une offre de 16 M€ du Napoli. Le dernier deuxième de Serie A proposait toutefois d’étaler le paiement sur cinq ans, une formule qui n’a pas convaincu la famille Kita.

FC Nantes. La direction a refusé une offre de Naples pour Tylel Tati. — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2092621807119384819

Le City Football Group change la formule

Une nouvelle proposition serait arrivée mardi sur le bureau des dirigeants nantais. Le City Football Group souhaite obtenir le prêt du défenseur de 18 ans à Troyes, avec une option d’achat. L’ESTAC, membre de la galaxie de Manchester City, pourrait ainsi lui offrir du temps de jeu en Ligue 1.

Cette solution permettrait au FCN de conserver provisoirement la propriété de son élément prometteur. Elle ne garantit toutefois pas une rentrée d’argent immédiate, alors que les Canaris cherchent des liquidités pour finaliser leur mercato entrant.

Nantes ne veut pas brader sa pépite

Le départ de Matthis Abline à Monaco contre 30 M€ a fait de Tati la principale valeur marchande de l’effectif. Chelsea avait déjà tenté sa chance l’hiver dernier autour d’un transfert estimé à 30 M€, bonus compris, sans parvenir à infléchir la position nantaise.

Auteur de 20 matches lors de sa première saison pleine en Ligue 1, le jeune défenseur s’est notamment distingué dans les duels et les courses à haute intensité. Nantes devra maintenant arbitrer entre la conservation de sa pépite, un transfert définitif et la formule plus prudente proposée par le City Football Group.