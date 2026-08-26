Alors que la composition du staff de Grégory Poirier au FC Nantes semblait déjà constitué, il n’en est rien à ce stade.

Le changement d’entraîneur devait permettre au FC Nantes de repartir sur de nouvelles bases. Mais au lendemain de l’arrivée de Grégory Poirier à la Jonelière, une première incertitude subsiste autour de son staff.

Un staff finalement loin d’être finalisé au FC Nantes

Hier, Presse Océan annonçait que la composition du staff de Grégory Poirier était désormais connue. L’ancien entraîneur du Red Star devait ainsi être accompagné d’Ibrahim Rachidi, Laurent Combarel et Gilles Marambaud.

Dans le même temps, Faouzi Amzal, Romain Faure et Robin Fréneau étaient annoncés comme maintenus au sein du staff nantais. Plusieurs départs étaient également évoqués. Vitorino Hilton, David Bechkoura et Jean-Marc Branger devaient notamment quitter le FC Nantes après le départ de Michel Der Zakarian. Une organisation qui semblait donc déjà actée.

Mais la situation est finalement différente. Au lendemain du premier entraînement dirigé par Grégory Poirier, Ouest-France vient apporter une précision importante. Selon Emmanuel Merceron, le staff du nouvel entraîneur nantais n’est pas encore définitivement constitué. « Poirier a bien signé mais contrairement à ce qu’a annoncé Presse-Océan, son staff n’est pas finalisé. Cela semblait même patauger », a indiqué l’insider sur X. Une information qui vient donc contredire les premières annonces concernant l’organisation du nouvel encadrement technique.

Premier couac pour le nouvel entraîneur des Canaris

Cette situation constitue un petit contretemps pour Grégory Poirier, qui vient à peine de commencer son aventure sur le banc nantais. Le technicien doit rapidement prendre ses marques alors que le FC Nantes traverse une période particulièrement délicate.

Après trois défaites consécutives en Ligue 2 et le départ de Michel Der Zakarian, le nouveau coach doit remettre son équipe sur les rails. Pour cela, il devra également pouvoir compter rapidement sur un staff pleinement opérationnel.

Les prochaines heures devraient donc permettre d’y voir plus clair concernant les hommes qui accompagneront Poirier dans sa mission à Nantes. Une chose est certaine : contrairement à ce qui avait été annoncé hier, le dossier n’est pas encore totalement réglé.