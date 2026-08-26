FC Nantes Mercato : Guirassy attire l’Angleterre, jackpot en vue ?

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le FC Nantes pourrait encore connaître plusieurs mouvements dans les derniers jours du mercato. Parmi les dossiers à surveiller, celui d’Herba Guirassy, suivi de près par Burnley, qui réfléchit à transmettre une première offre pour le jeune ailier nantais.

Le mercato du FC Nantes n’a pas encore livré tous ses secrets. Après la nomination de Grégory Poirier sur le banc des Canaris, le club pourrait encore être confronté à plusieurs mouvements dans les dernières heures du marché. Herba Guirassy fait notamment partie des joueurs susceptibles d’animer cette fin de mercato.

Burnley s’intéresse à Guirassy

Selon Foot Mercato, Burnley suit attentivement la situation d’Herba Guirassy. Le club anglais, pensionnaire de Championship, réfléchit actuellement à formuler une première offre à la direction nantaise. Une offensive qui pourrait rapidement faire évoluer la situation du jeune ailier. À seulement 19 ans, Guirassy possède déjà une certaine expérience du football professionnel. Le natif d’Angers ne serait pas insensible à l’intérêt anglais. Herba Guirassy serait ouvert à l’idée de découvrir le football outre-Manche.

Une perspective forcément séduisante pour le jeune joueur, qui pourrait ainsi donner une nouvelle dimension à sa carrière. Le FC Nantes devra donc rapidement se positionner en cas d’offre concrète de Burnley. Formé au FC Nantes, Guirassy s’est progressivement révélé au cours des deux dernières saisons. Le jeune ailier a disputé 45 rencontres sous le maillot jaune et vert. Son bilan s’élève à sept réalisations et une passe décisive. Des statistiques encore perfectibles, mais qui témoignent déjà de son intégration au niveau professionnel malgré son jeune âge.

Une première décision importante pour Poirier

L’intérêt de Burnley arrive dans un contexte particulier pour le FC Nantes. Le club vient de changer d’entraîneur et Grégory Poirier doit désormais relancer une équipe en difficulté. Le nouveau coach pourrait donc être amené à se prononcer sur l’avenir de plusieurs éléments de son effectif. Le départ de Guirassy pourrait notamment priver Nantes d’une solution offensive supplémentaire. Mais une proposition intéressante de Burnley pourrait également pousser les dirigeants à réfléchir.

Le FC Nantes doit donc se préparer à une nouvelle offensive anglaise. Pour l’instant, Burnley n’a pas encore formulé d’offre, mais le club réfléchit sérieusement à passer à l’action. La position du FC Nantes sera évidemment déterminante. De son côté, Herba Guirassy semble ouvert à cette nouvelle aventure. Les prochaines heures pourraient donc être décisives pour l’avenir du jeune ailier nantais.