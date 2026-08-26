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FRANCE

FC Nantes : clap de fin pour les Kita ?

Par Bastien Aubert - 26 Août 2026, 12:20
Waldemar kita (FC Nantes)

En pleine crise, des rumeurs insistantes sur un possible dérangement de la famille Kita ont vu le jour.

Le FC Nantes traverse une période particulièrement difficile. Après un début de saison catastrophique en Ligue 2, la pression s’est accentuée autour de la direction nantaise et de la famille Kita. Dans ce contexte, les rumeurs concernant une possible vente du club ont refait surface.

Les Kita vont-ils vendre le FC Nantes ?

Pour l’heure, aucun élément concret ne permet d’affirmer que Waldemar Kita prépare son départ du FC Nantes mais plusieurs échos alimentent les spéculations. Emmanuel Merceron s’est notamment interrogé sur la situation du propriétaire nantais sur X. « Ils veulent 4 ou 5 joueurs mais ne prennent personne et le temps passe. Je me demande de plus en plus s’ils ne sont pas en train de se barrer », a glissé récemment l’insider sur X.  Une sortie qui relance forcément les interrogations autour de l’avenir des Kita.

Le Prophète du ballon rond, insider nantais s’appuyant sur des sources internes au club, a également livré un constat particulièrement inquiétant. Selon lui, Waldemar Kita serait « très fatigué et désabusé par la situation ». Le propriétaire du FC Nantes ne s’attendait pas à vivre une telle situation et serait confronté à un « gros ras-le-bol ». Des informations qui, si elles se confirmaient, pourraient expliquer pourquoi l’hypothèse d’une vente revient régulièrement dans les discussions.

Des échos, mais pas encore de confirmation

La crise sportive n’aide évidemment pas la direction nantaise. Le FC Nantes a débuté sa saison de Ligue 2 avec trois défaites et s’est retrouvé lanterne rouge du championnat. Michel Der Zakarian a finalement été écarté et Grégory Poirier a pris les commandes de l’équipe. Le nouvel entraîneur doit désormais tenter de provoquer un électrochoc pour éviter que la situation ne s’enlise davantage. Malgré les différents messages publiés ces dernières heures, il convient toutefois de rester prudent.

Une fatigue ou un désenchantement du propriétaire ne signifie pas nécessairement qu’une vente est imminente. Aucune officialisation n’est intervenue et aucun repreneur n’a été identifié publiquement dans ces éléments. Les prochaines semaines pourraient néanmoins être déterminantes. Si les résultats continuent de s’enchaîner négativement et que la situation financière ou sportive se dégrade, la pression pourrait encore augmenter sur Waldemar Kita… à la tête du FC Nantes depuis 2007.

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