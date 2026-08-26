Mis au repos forcé par Luis Enrique, Ousmane Dembélé (29 ans) serait poussé vers la sortie au PSG !

La mise au repos d’Ousmane Dembélé au PSG continue de faire parler. Alors que Luis Enrique a décidé de préserver son Ballon d’Or après un début de saison particulièrement chargé, cette décision alimente déjà les interrogations autour de l’avenir du Français au Paris Saint-Germain.

Dembélé écarté temporairement par le PSG

Ousmane Dembélé a été mis au repos par le staff du PSG après avoir débuté la saison avec un temps de jeu important. Luis Enrique avait notamment remplacé son attaquant à la mi-temps du match nul contre Rennes (2-2), avant de lui accorder quelques jours supplémentaires pour souffler. Cette mise au repos ne serait toutefois pas liée à une sanction disciplinaire. L’objectif affiché est plutôt de permettre au joueur de récupérer et de revenir dans les meilleures conditions.

Malgré cela, la situation fait réagir. Jimmy Braun, journaliste de RMC Sport, estime notamment que le PSG ne devrait pas chercher à prolonger Ousmane Dembélé. « Je pense que pour lui ça va être compliqué de maintenir ce niveau d’exigence là. Je pense que le PSG gagnera à le laisser aller au bout de son contrat », a-t-il expliqué. Une prise de position qui ouvre donc un débat sur la stratégie que Paris doit adopter concernant son Ballon d’Or.

Luis Enrique veut maintenir l’exigence au PSG

Cette décision intervient surtout dans le cadre de la gestion du groupe mise en place par Luis Enrique. L’entraîneur espagnol veut maintenir un niveau d’exigence très élevé tout au long de la saison. Après avoir déjà sorti Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia à la pause à Rennes (2-2), le technicien montre qu’il n’hésite pas à faire des choix forts avec ses stars. Le repos accordé à Dembélé peut donc davantage être interprété comme une mesure de gestion que comme un véritable désaveu.

Le débat reste néanmoins ouvert concernant son futur contrat. Dembélé reste évidemment un élément majeur du projet parisien après une saison exceptionnelle. Mais pour Jimmy Braun, le PSG aurait intérêt à ne pas prolonger son bail et à simplement attendre son terme. Une stratégie qui permettrait au club de conserver son attaquant tout en évitant de s’engager sur plusieurs saisons supplémentaires. Pour l’instant, rien ne permet toutefois d’affirmer que Paris souhaite réellement se séparer de son joueur. Cette situation relance en revanche un débat important : le PSG doit-il encore miser sur lui à long terme ou simplement l’accompagner jusqu’au terme de son contrat ?