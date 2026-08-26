Le serpent de mer autour d’une possible vente de l’OM à l’Arabie saoudite a ressurgi cette semaine.

Les spéculations autour de l’avenir de l’OM connaissent un nouvel épisode. Alors que les rumeurs de vente du club à des intérêts saoudiens reviennent régulièrement, un important accord signé à Paris attire cette fois l’attention.

L'Arabie saoudite signe des contrats de près d'un milliard d'euros avec les groupes français Alstom et CMA CGM pour développer le port de Djeddah et le métro de Ryadhttps://t.co/sYIdFHIcMD — BFM (@BFMTV) August 24, 2026

CMA CGM signe un accord XXL avec l’Arabie saoudite

À l’occasion de la visite à Paris du prince héritier Mohammed ben Salmane, l’Arabie saoudite a signé plusieurs contrats avec des groupes français dans le secteur des transports. Parmi eux figure CMA CGM. Le géant français du transport maritime va s’associer à Red Sea Gateway Terminal pour développer le port de Djeddah. L’investissement annoncé atteint 434 millions d’euros. Le projet prévoit notamment la création d’un nouveau terminal ainsi que de nouveaux postes à quai en eaux profondes capables d’accueillir les plus grands porte-conteneurs. CMA CGM annonce également une augmentation d’environ 2,6 millions d’EVP de la capacité annuelle de manutention du port.

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Au total, les différents contrats signés entre l’Arabie saoudite et les groupes français Alstom et CMA CGM représentent près d’un milliard d’euros. Un rapprochement économique important entre les deux pays. Et forcément, dans le contexte marseillais, certains observateurs n’ont pas manqué de faire le rapprochement avec les anciennes rumeurs d’un éventuel rachat de l’OM par des investisseurs saoudiens. Jérôme Choquet, qui semblait pourtant avoir pris ses distances avec cette théorie, a notamment remis le sujet sur la table de manière plus discrète. L’intéressé a relayé des éléments liés à ce rapprochement entre la France et l’Arabie saoudite, tout en faisant apparaître les fameux symboles bleu et blanc associés à Marseille.

Aucun lien établi avec une vente de l’OM

Attention toutefois à ne pas aller trop vite. Le partenariat entre CMA CGM et Red Sea Gateway Terminal concerne le développement du port de Djeddah. Il ne constitue en aucun cas une preuve d’un projet de rachat de l’Olympique de Marseille. Aucune annonce officielle ne fait actuellement état d’une négociation entre l’Arabie saoudite, CMA CGM et Frank McCourt concernant l’OM. Le rapprochement relève donc pour l’instant davantage de la spéculation que d’une information confirmée.

Ces dernières années, l’hypothèse d’un investissement saoudien à Marseille a régulièrement alimenté les discussions. Le contexte économique et les relations entre la France et l’Arabie saoudite offrent régulièrement matière à de nouvelles spéculations. Mais pour l’instant, Frank McCourt reste le propriétaire de l’OM et aucun processus de vente n’a été officialisé. Le nouveau partenariat autour du port de Djeddah pourrait donc simplement rester ce qu’il est : un important accord économique franco-saoudien. Pour les supporters marseillais, il faudra attendre des éléments beaucoup plus concrets avant d’imaginer un changement de propriétaire.