Si Gautier Larsonneur est bien installé dans les buts de l’ASSE, Mamou Ndiaye ne s’interdit pas de lui chiper la vedette si l’opportunité se présente.

La concurrence existe aussi dans les buts de l’ASSE. Alors que Gautier Larsonneur est actuellement bien installé comme numéro 1, Mamou Ndiaye entend continuer à travailler dans l’ombre avec l’espoir de bouleverser un jour la hiérarchie.

Ndiaye affiche ses ambitions à l’ASSE

Dans une vidéo publiée sur TikTok, où on le voit attablé en portant un maillot des Verts, le gardien remplaçant de l’ASSE a évoqué ses ambitions personnelles. Très serein et particulièrement sûr de ses qualités, Mamou Ndiaye n’a pas caché qu’il croyait en ses capacités.

Le jeune portier respecte totalement Gautier Larsonneur et entretient même une relation particulière avec son aîné. Il considère notamment le titulaire stéphanois comme un grand frère mais cette proximité ne l’empêche pas de nourrir de grandes ambitions.

Ndiaye ne s’interdit ainsi pas de profiter d’une éventuelle opportunité pour montrer ce dont il est capable. Si Ian Cathro venait à faire appel à lui, le gardien entend répondre présent et démontrer qu’il peut prétendre à davantage. L’objectif n’est donc pas de créer une quelconque tension avec Larsonneur, mais bien de pousser la concurrence vers le haut. Un discours qui témoigne surtout de la confiance du portier dans ses propres qualités.

Les supporters de l’ASSE apprécient ce discours ambitieux

Cette ambition semble d’ailleurs plutôt bien accueillie par les supporters de l’ASSE. Certains l’encouragent déjà à poursuivre ses efforts et à croire pleinement en ses capacités. Dans un groupe qui vise les premières places de Ligue 2, disposer d’une doublure ambitieuse peut également être un véritable atout.

Larsonneur conserve pour l’instant sa place de numéro 1, mais Ndiaye entend bien rester prêt au cas où une occasion se présenterait. Le message de Mamou Ndiaye reste finalement très clair : respect pour son aîné, mais aucune limite concernant ses propres ambitions.

Le gardien veut progresser, travailler et profiter de chaque opportunité offerte par Ian Cathro. Il faudra évidemment du temps avant d’imaginer une véritable remise en cause de la hiérarchie. Mais avec ce discours, Ndiaye a déjà envoyé un petit signal. À l’ASSE, Gautier Larsonneur sait donc qu’il dispose derrière lui d’un gardien déterminé à saisir la moindre occasion.