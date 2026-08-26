Bonne nouvelle pour l’ASSE et Ian Cathro : Ben Old a effectué son retour à l’entraînement après sa blessure à la cheville. Le latéral néo-zélandais arrive au meilleur moment pour renforcer un couloir gauche bricolé depuis le début de la saison.

Le retour de Ben Old était particulièrement attendu à l’ASSE. Touché à la cheville avant même le début du championnat, le Néo-Zélandais avait laissé Ian Cathro sans véritable spécialiste du poste de latéral gauche. Une situation qui avait obligé l’entraîneur stéphanois à multiplier les solutions de fortune.

Ben Old retrouve enfin le groupe de l’ASSE

Ben Old a désormais retrouvé le chemin de l’entraînement avec l’ASSE. Un retour qui tombe à point nommé alors que les Verts doivent gérer un calendrier de plus en plus chargé. Après plusieurs semaines d’indisponibilité, le latéral va désormais devoir retrouver progressivement ses sensations et son rythme. Mais sa présence constitue déjà une excellente nouvelle pour Ian Cathro.

Depuis la blessure de Ben Old, l’ASSE avait perdu son seul véritable spécialiste du couloir gauche. La situation s’était encore compliquée avec le départ d’Ebenezer Annan. Le Ghanéen a officiellement été prêté avec option d’achat au Rapid Bucarest, fermant ainsi une autre solution à ce poste. Ian Cathro a donc dû composer avec les joueurs à sa disposition.

Pedro puis Bernauer ont dépanné

Kévin Pedro a d’abord été utilisé pour assurer l’intérim à gauche. Puis Maxime Bernauer a pris le relais, notamment après l’absence de João Ferreira. Ces différentes adaptations ont plutôt bien fonctionné sur le terrain. Mais elles ne réglaient pas totalement le problème de profondeur de l’effectif. L’ASSE restait en effet privée d’un joueur naturellement destiné à évoluer dans ce couloir.

Le retour de Ben Old change donc forcément la donne. Le latéral néo-zélandais apporte une véritable option supplémentaire à Ian Cathro et permet au technicien de disposer d’une solution plus naturelle sur le côté gauche. Il devra toutefois retrouver progressivement son meilleur niveau après cette période d’arrêt. Pas question donc de précipiter son retour à la compétition. Mais pour l’ASSE, récupérer Ben Old à l’entraînement représente déjà un signal très positif.

Les Verts retrouvent de la profondeur

Alors que le championnat va progressivement entrer dans une période plus dense, cette nouvelle option pourrait être précieuse. L’ASSE n’aura plus besoin de bricoler systématiquement sur le côté gauche et pourra davantage faire souffler ses joueurs.

Après avoir longtemps composé avec les moyens du bord, Ian Cathro récupère ainsi un renfort qui était attendu. Ben Old doit maintenant poursuivre son travail pour retrouver les terrains dans les meilleures conditions.