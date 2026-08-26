Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

En quête d’un latéral gauche au mercato estival, l’ASSE a déjà fait de la place au sein de son effectif… pour recruter un nouvel élément ?

Le mercato de l’ASSE continue de s’animer dans le sens des départs. Après plusieurs semaines d’incertitude autour de son avenir, Ebenezer Annan a finalement trouvé une porte de sortie.

Annan quitte officiellement l’ASSE

C’est désormais officiel : Ebenezer Annan n’est plus un joueur de l’ASSE. Le latéral gauche de 23 ans rejoint le Rapid Bucarest dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Une opération qui permet au joueur de relancer sa carrière tout en offrant une nouvelle possibilité aux dirigeants stéphanois de faire évoluer leur effectif.

Ces derniers jours, la situation d’Ebenezer Annan avait rapidement évolué. Après avoir suscité l’intérêt d’un club tchèque, le défenseur avait également été proposé à plusieurs formations européennes au début du mois d’août. Le dossier a finalement pris une nouvelle direction avec l’intérêt du Rapid Bucarest. Le joueur a passé avec succès sa visite médicale avant de parapher son nouveau contrat en Roumanie.

Le mercato des Verts n’est pas terminé

Ce départ intervient alors que l’ASSE réfléchit toujours à l’opportunité de recruter un nouveau latéral gauche. Les dernières prestations de Maxime Bernauer et Kévin Pedro à ce poste avaient cependant changé les plans du club. Avec le retour prochain de Ben Old et la présence du jeune Nathan Kasia, les dirigeants stéphanois disposent déjà de plusieurs solutions. La réflexion reste donc ouverte mais le départ d’Annan libère une nouvelle place dans l’effectif et pourrait offrir davantage de marge de manœuvre aux Verts dans les derniers jours du mercato.

L’ASSE doit encore trancher concernant le recrutement d’un arrière gauche. Si les dirigeants décident finalement de renforcer ce secteur, plusieurs pistes travaillées depuis plusieurs semaines pourraient être activées rapidement. Le départ d’Ebenezer Annan pourrait donc constituer une étape supplémentaire dans la réorganisation de l’effectif stéphanois. Le mercato des Verts est loin d’avoir livré son dernier épisode.