À LA UNE DU 26 AOûT 2026
[20:23]OM : une nouvelle piste à 3,8 M€ bouscule le mercato offensif
[20:03]ASSE : Tardieu prévient déjà les Verts avant son retour dans le Chaudron
[18:43]FC Nantes : Naples pose 16 M€, les Canaris bloquent tout !
[18:23]ASSE : le départ attendu rapporte déjà 300 000 € aux Verts
[18:04]OM : Sunderland dégaine 30 M€, Marseille réclame beaucoup plus !
[17:41]ASSE : Yann M’Vila s’offre un nouveau défi inattendu à 36 ans
[17:21]RC Lens : Sangaré en met déjà plein la vue à Brentford !
[17:01]OM : Toko Ekambi attend son heure dans un mercato sous contrainte
[17:00]ASSE : coup dur pour les Verts avant Dijon
[16:41]Real Madrid, FC Barcelone : Manchester United prépare une double offensive à 80 M€ !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Sunderland dégaine 30 M€, Marseille réclame beaucoup plus !

Par Wladimir DELCROS - 26 Août 2026, 18:04
OM : Sunderland dégaine 30 M€, Marseille réclame beaucoup plus !

Les offres anglaises reçues pour Igor Paixão ont désormais un visage. Sunderland est passé à l’offensive pour l’attaquant brésilien, mais reste encore très loin du prix fixé par l’OM.

Sunderland multiplie les offres

On vous en parlait ce mercredi : plusieurs propositions venues d’Angleterre sont arrivées sur le bureau de la direction phocéenne pour Igor Paixão. Le nouveau développement concerne l’identité de l’un des courtisans, Sunderland étant désormais clairement passé à l’action.

D’après Onze Mondial, qui relaie Sky Sport, les Black Cats ont déjà formulé plusieurs offres. La dernière atteindrait 30 M€, alors que l’OM en réclamerait 50 M€.

Paixão se rapproche de Sunderland

Le club entraîné par Régis Le Bris veut renforcer son secteur offensif avant la clôture du marché. Le dossier a avancé puisque Paixão aurait trouvé un accord verbal avec Sunderland sur les contours de son futur contrat. Son absence à l’entraînement collectif mardi après-midi ajoute encore un peu plus d’incertitude.

En parallèle, Marseille travaille sur d’autres pistes. Giovanni Versini, pour lequel l’OM a pris des renseignements, donnerait sa priorité à la Ligue 1 malgré un accord entre Pau et Çorum FK.

La direction marseillaise divisée

Une vente de Paixão ne ferait toutefois pas l’unanimité à Marseille. Le clan McCourt serait favorable à son départ, tandis que Grégory Lorenzi et Bruno Genesio souhaiteraient conserver l’un des hommes forts du début de saison.

Entre l’offre de 30 M€ et les 50 M€ attendus, l’écart reste conséquent. Mais avec les impératifs financiers du club et la préférence du Brésilien pour la Premier League, Sunderland possède désormais des arguments solides pour faire bouger les lignes.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot