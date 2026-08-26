OM : Sunderland dégaine 30 M€, Marseille réclame beaucoup plus !

Les offres anglaises reçues pour Igor Paixão ont désormais un visage. Sunderland est passé à l’offensive pour l’attaquant brésilien, mais reste encore très loin du prix fixé par l’OM.

Sunderland multiplie les offres

On vous en parlait ce mercredi : plusieurs propositions venues d’Angleterre sont arrivées sur le bureau de la direction phocéenne pour Igor Paixão. Le nouveau développement concerne l’identité de l’un des courtisans, Sunderland étant désormais clairement passé à l’action.

D’après Onze Mondial, qui relaie Sky Sport, les Black Cats ont déjà formulé plusieurs offres. La dernière atteindrait 30 M€, alors que l’OM en réclamerait 50 M€.

Paixão se rapproche de Sunderland

Le club entraîné par Régis Le Bris veut renforcer son secteur offensif avant la clôture du marché. Le dossier a avancé puisque Paixão aurait trouvé un accord verbal avec Sunderland sur les contours de son futur contrat. Son absence à l’entraînement collectif mardi après-midi ajoute encore un peu plus d’incertitude.

En parallèle, Marseille travaille sur d’autres pistes. Giovanni Versini, pour lequel l’OM a pris des renseignements, donnerait sa priorité à la Ligue 1 malgré un accord entre Pau et Çorum FK.

Giovanni Versini veut rejoindre l’OM. Marseille s’est renseigné sur sa situation et le joueur serait prêt à attendre une approche du club olympien. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2092623592013836787

La direction marseillaise divisée

Une vente de Paixão ne ferait toutefois pas l’unanimité à Marseille. Le clan McCourt serait favorable à son départ, tandis que Grégory Lorenzi et Bruno Genesio souhaiteraient conserver l’un des hommes forts du début de saison.

Entre l’offre de 30 M€ et les 50 M€ attendus, l’écart reste conséquent. Mais avec les impératifs financiers du club et la préférence du Brésilien pour la Premier League, Sunderland possède désormais des arguments solides pour faire bouger les lignes.