OM : Toko Ekambi attend son heure dans un mercato sous contrainte

Libre depuis un mois, Karl Toko Ekambi figure sur les tablettes de l’OM pour renforcer un secteur offensif susceptible de perdre plusieurs éléments. L’attaquant camerounais est séduit par la perspective d’un retour en Ligue 1, mais Marseille doit d’abord vendre.

Genesio réclame des départs avant toute arrivée

Malgré la nette victoire contre Strasbourg, Bruno Genesio n’a pas éludé la réalité financière de l’OM. « On doit baisser notre masse salariale, tant que ce n’est pas fait, on ne peut recruter personne », a rappelé l’entraîneur marseillais, qui envisage encore trois à cinq départs.

Amine Gouiri et Igor Paixao font partie des éléments offensifs susceptibles de quitter la Canebière. Le second s’est d’ailleurs mis d’accord avec Sunderland. Dans ce contexte, la direction phocéenne prépare déjà ses prochaines opérations, avec une priorité donnée aux joueurs abordables.

Toko Ekambi prêt à rallier Marseille

Selon les informations de Foot Mercato, Karl Toko Ekambi est l’une des pistes étudiées par l’OM. Libre depuis un mois, le Camerounais ne serait pas contre un retour en France et l’intérêt marseillais lui plaît.

Un autre profil offensif est également associé au club olympien. Marseille se serait renseigné sur Giovanni Versini, prêt à patienter dans l’espoir d’une approche plus concrète.

Giovanni Versini veut rejoindre l’OM. Marseille s’est renseigné sur sa situation et le joueur est prêt à attendre une approche du club olympien. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2092623592013836787

Une solide expérience de la Ligue 1

Passé par Angers entre 2016 et 2018, puis Villarreal, Toko Ekambi connaît bien le Championnat de France. L’OL avait fait de lui sa priorité offensive avant de lever son option d’achat. Il avait notamment participé à l’épopée lyonnaise jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions en 2020.

Après une fin d’aventure plus délicate à Lyon et un prêt au Stade Rennais, l’attaquant a évolué en Arabie saoudite à Abha, Al-Ettifaq et Al-Fateh. Sa dernière pige à Al-Arabi, au Qatar, s’est soldée par 5 buts en 9 matches.

Une arrivée suspendue aux ventes

Le profil de Toko Ekambi correspond à la feuille de route financière fixée par l’état-major marseillais : un joueur expérimenté, disponible sans indemnité de transfert et capable d’occuper plusieurs positions en attaque. Aucune arrivée ne pourra toutefois avancer sans un allègement préalable de la masse salariale.

Le Camerounais reste donc dans l’attente. Si l’OM perd un ou deux éléments offensifs dans les prochains jours, cette piste pourrait rapidement prendre de l’épaisseur.