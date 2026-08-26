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FRANCE

ASSE : coup dur pour les Verts avant Dijon

Par Bastien Aubert - 26 Août 2026, 17:00
Jakob Breum (ASSE)

L’ASSE se prépare à un déplacement à Dijon qui s’annonce déjà particulier. Pour cette rencontre de clôture de la 4e journée de Ligue 2, Benoît Millot sera au sifflet lundi prochain à Gaston-Gérard.

L’ASSE se déplacera à Dijon lundi prochain (20h45) pour clôturer la 4e journée de Ligue 2. En Bourgogne, les Verts devront composer avec un arbitre qu’ils n’ont pas forcément oublié.

Un mauvais souvenir à Furiani

Benoît Millot, 44 ans, a été désigné pour diriger la rencontre entre Dijon et l’AS Saint-Étienne. La dernière fois que Benoît Millot a arbitré l’ASSE, le souvenir n’est effectivement pas très positif. Le natif de Câtenay-Malabry était au sifflet lors du déplacement des Stéphanois à Bastia.

Les Verts s’étaient alors inclinés 2-0 à Furiani. Un revers particulièrement douloureux puisqu’il avait pesé lourd dans la course à la montée. Les Stéphanois auront donc intérêt à rester concentrés pour ce déplacement à Dijon.

L’ASSE veut garder la tête à Dijon

Le contexte sera d’autant plus particulier que l’ASSE arrive en leader et que les Dijonnais, promus cette saison, auront forcément envie de réaliser un gros coup devant leur public.

Benoît Millot sera chargé d’arbitrer cette rencontre, avec l’espoir pour les supporters stéphanois que son retour sur la route des Verts ne connaisse pas la même issue que lors du précédent rendez-vous. Après un début de saison réussi, l’ASSE devra en tout cas rester solide pour poursuivre sa marche en avant.

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