ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Ian Cathro

L’infirmerie se vide à l’ASSE. Après Mahmoud Jaber, revenu dans le groupe face à Grenoble (4-0), les Verts voient plusieurs blessés se rapprocher d’un retour. Ben Old vient notamment de retrouver les terrains de L’Étrat. Et les nouvelles sont également encourageantes pour Chico Lamba, Nadir El Jamali et même Jakob Breum. De quoi donner le sourire à Ian Cathro.

Le début de saison de l’ASSE est déjà très réussi sur le plan comptable. Il pourrait bientôt l’être également du côté de l’infirmerie. Alors que Ian Cathro avait dû composer avec plusieurs absences depuis la préparation estivale, la situation est en train de nettement s’améliorer.

Un premier signal positif avait été envoyé avec Mahmoud Jaber, de retour dans le groupe stéphanois à l’occasion de la large victoire contre Grenoble (4-0). D’autres devraient suivre rapidement. Nadir El Jamali, éloigné des terrains depuis plusieurs mois en raison d’une blessure au genou, retouche désormais le ballon et avance dans son processus de reprise. Quant à Chico Lamba, son retour est annoncé comme imminent.

Ben Old retrouve déjà les terrains

Et une nouvelle bonne nouvelle est tombée mardi au Centre sportif Robert-Herbin. Ben Old a retrouvé les terrains de L’Étrat. Le Néo-Zélandais était sur le flanc depuis sa blessure à la cheville contractée fin juillet contre Lausanne lors d’un match de préparation.

Le coup avait été dur pour l’ailier, qui avait lui-même raconté sa mésaventure sur les réseaux sociaux le 1er août. « Il y a deux jours, après seulement 20 minutes de jeu lors de mon premier match de pré-saison, je dois quitter le terrain sur blessure : je me suis tordu la cheville lors d’un tacle », avait-il expliqué. Le diagnostic était lourd : ligament déchiré et une absence estimée à au moins six semaines.

Près d’un mois plus tard, Old a donc franchi une étape importante. Son retour sur les pelouses de L’Étrat ne signifie évidemment pas qu’il est déjà prêt à retrouver la compétition. Le staff stéphanois ne prendra aucun risque avec lui et une reprise en Ligue 2 n’est pas attendue avant la mi-septembre. Mais le voir de nouveau sur les terrains constitue déjà une excellente nouvelle pour Cathro.

L’entraîneur écossais pourrait ainsi récupérer dans les prochaines semaines un élément capable d’apporter de la vitesse, de la percussion et de la profondeur à son secteur offensif. Après une première saison stéphanoise perturbée par les blessures, Old espère surtout pouvoir enfin enchaîner et montrer pleinement ses qualités sous le maillot vert.

Plus de peur que de mal pour Breum ?

La situation de Jakob Breum avait en revanche suscité une petite inquiétude le week-end dernier. Touché lors du large succès contre Grenoble, le Danois avait dû quitter ses partenaires après une alerte musculaire. Son état devrait être précisé dans les prochains jours, mais le discours de Ian Cathro s’est voulu rassurant.

Le technicien a en effet laissé entendre que la sortie de son milieu offensif relevait surtout de la précaution. Rien n’indique donc, à ce stade, une blessure sérieuse ni une longue indisponibilité. Une confirmation serait évidemment bienvenue tant Breum s’est imposé comme l’un des hommes forts du début de saison stéphanois.

Entre le retour de Jaber, la reprise de Old, les progrès d’El Jamali et le retour imminent de Lamba, l’horizon s’éclaircit donc considérablement pour le staff. Si les nouvelles concernant Breum se confirment, Cathro devrait rapidement disposer d’un groupe presque au complet.

Une perspective particulièrement intéressante alors que la saison entre progressivement dans son rythme de croisière. Avec davantage de concurrence et de solutions à chaque poste, le coach des Verts pourra effectuer plus de rotations et gérer les organismes. Après un début de championnat convaincant, voilà une nouvelle série de bonnes nouvelles pour une ASSE qui entend bien poursuivre sur sa lancée.