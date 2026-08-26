ASSE Mercato : Ekwah vers l’AJ Auxerre… grâce à deux anciens Verts !

Le feuilleton Pierre Ekwah touche à sa fin à l’ASSE. Indésirable dans le Forez, le milieu de terrain de 24 ans est sur le point de rejoindre l’AJ Auxerre. Un accord a été trouvé pour un prêt avec option d’achat et le joueur passe sa visite médicale en Bourgogne. Une opération facilitée, indirectement ou non, par deux anciens Verts.

C’était l’un des gros dossiers que l’ASSE espérait régler avant la fermeture du marché des transferts. Sauf retournement de situation, Pierre Ekwah ne sera bientôt plus Stéphanois. Selon les informations du journaliste de Onze Mondial Marc Mechenoua, le milieu de terrain est en passe de s’engager avec l’AJ Auxerre.

« Pierre Ekwah va quitter l’AS Saint-Etienne pour rejoindre Auxerre. Le milieu de terrain passe actuellement sa visite médicale en Bourgogne. Les deux clubs se sont entendus sur un prêt avec option d’achat », affirme le journaliste.

Une issue qui devrait satisfaire toutes les parties. Et en premier lieu l’ASSE, qui cherchait depuis plusieurs semaines une porte de sortie à son joueur. Présent à L’Etrat depuis la reprise, Ekwah s’entraînait avec le groupe professionnel mais Ian Cathro ne comptait pas sur lui. Il n’est d’ailleurs pas apparu en compétition depuis le début de la saison.

Ekwah et l’ASSE, le divorce était consommé

Le cas Ekwah était devenu particulièrement épineux pour Kilmer Sports. Après son prêt en provenance de Sunderland, l’ASSE avait levé son option d’achat, estimée à environ 6 M€. Mais la suite de l’histoire n’a jamais vraiment pu s’écrire. Prêté à Watford la saison dernière, le milieu de terrain était revenu dans le Forez dans un contexte très tendu.

Le divorce avec une partie du public stéphanois était consommé. Cet été, plusieurs banderoles particulièrement hostiles avaient été déployées à son encontre par les Ultras. Dans ces conditions, imaginer une réintégration sportive semblait de plus en plus compliqué.

D’autant que l’ASSE a profondément remodelé son entrejeu. Áron Csongvai et Tamar Svetlin sont arrivés cet été, Mahmoud Jaber est toujours là et Maxime Bernauer a également donné satisfaction lorsqu’Ian Cathro l’a utilisé au milieu. Les places étaient donc chères et Ekwah n’entrait clairement plus dans les plans.

Restait à trouver une solution satisfaisante sur le plan économique pour un joueur sur lequel les Verts avaient beaucoup investi. Celle-ci est donc venue d’Auxerre, avec la formule d’un prêt assorti d’une option d’achat.

Wantier et Diousse, deux anciens Verts dans le coup

Pour Ekwah, cette destination présente un avantage majeur : elle va lui permettre de retrouver la Ligue 1. À 24 ans, l’ancien joueur de Sunderland aura ainsi l’occasion de se relancer au plus haut niveau français et de tourner définitivement la page stéphanoise.

Et dans cette opération, deux anciens Verts ont joué un rôle. Le premier est David Wantier, responsable du recrutement auxerrois et ancien directeur de la cellule de recrutement de l’ASSE. C’est notamment sous son impulsion que la piste menant à Ekwah s’est accélérée.

Le second est Assane Diousse. Passé par Saint-Étienne entre 2017 et 2022, le Sénégalais évolue aujourd’hui à Auxerre. Victime d’une grave blessure au genou le week-end dernier, avec une rupture des ligaments croisés, il sera éloigné des terrains pendant de longs mois. L’AJA devait donc réagir rapidement pour compenser son absence dans l’entrejeu.

Le malheur de Diousse pourrait ainsi faire le bonheur d’Ekwah… et celui de l’ASSE. Si la visite médicale ne réserve aucune mauvaise surprise, le milieu devrait rejoindre la Bourgogne et permettre aux Verts de régler l’un des dossiers les plus encombrants de leur fin de mercato. Un départ devenu inéluctable qui arrange finalement tout le monde.