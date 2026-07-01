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FRANCE

ASSE : cette ancienne piste pourrait bientôt rejoindre la Ligue 1

Par Louis Chrestian - 1 Juil 2026, 22:40
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Un temps évoqué du côté de l’ASSE, Christ Tapé pourrait finalement poser ses valises dans un autre club français cet été. Le jeune latéral gauche ivoirien de l’AC Horsens suscite plusieurs intérêts en Ligue 1, avec Lille, Auxerre et une troisième écurie française actuellement en discussions avancées.

Selon les informations de Morning Foot, le dossier stéphanois ne serait plus d’actualité. Mais pour les Verts, voir cette ancienne piste se rapprocher d’un concurrent de Ligue 1 pourrait forcément laisser quelques regrets.

L’ASSE n’est plus dans la course

Ces derniers mois, le nom de Christ Tapé avait circulé dans l’environnement de l’ASSE, mais aussi du Stade de Reims et du Standard de Liège. Le profil du défenseur ivoirien cochait plusieurs cases : jeune, polyvalent, athlétique et encore accessible financièrement.

Mais le club stéphanois aurait désormais tourné la page. Pendant ce temps, plusieurs formations françaises poursuivent leur travail sur le dossier. Lille s’est renseigné, Auxerre est également sur les rangs, tandis qu’un troisième club de Ligue 1 aurait pris une avance importante dans les négociations avec l’AC Horsens.

Un profil complet qui attire en France

À seulement 20 ans, Christ Tapé a déjà accumulé de l’expérience au Danemark. Arrivé libre à l’AC Horsens à l’été 2024, le gaucher a disputé 58 matchs toutes compétitions confondues, dont 34 en première division danoise.

Capable d’évoluer latéral gauche, milieu gauche ou même défenseur central, l’international ivoirien chez les jeunes possède un profil rare. Avec son mètre 88, sa puissance et sa polyvalence, il représente un joueur à fort potentiel pour plusieurs clubs à la recherche d’un défenseur moderne.

Horsens réclame près de 3 M€

L’AC Horsens ne compte toutefois pas brader son joueur. Le club danois aurait déjà refusé une offre estimée à 1,5 million d’euros en provenance d’Europe de l’Est.

Pour entamer de véritables discussions, il faudrait désormais se rapprocher des 3 millions d’euros. Une somme importante, mais encore abordable pour un joueur de 20 ans dont la cote continue de grimper.

Christ Tapé est toujours en reprise avec Horsens, mais son avenir pourrait rapidement s’accélérer. Et alors que l’ASSE ne semble plus concernée, une arrivée en Ligue 1 paraît plus que jamais possible.

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