RC Lens : Toppmöller a déjà validé un nouveau serial buteur en feu

Déjà remarqué durant la préparation avec le groupe professionnel de Dino Toppmöller, Mohamed Seddik continue d’affoler les compteurs avec la réserve du RC Lens.

Mohamed Seddik est décidément en train de se faire un nom. Alors que le RC Lens a terminé sa préparation depuis la semaine dernière, le jeune attaquant enchaîne les prestations convaincantes et les buts. Ce samedi, avec la réserve dirigée par Vincent Carlier, il a encore trouvé le chemin des filets face au Red Star à Avion, participant au succès 2-0 des Sang et Or.

Entré après la pause, Seddik s’était déjà procuré une énorme occasion à la 65e minute, avec une reprise à bout portant repoussée par le gardien adverse. Il n’a finalement pas laissé passer sa deuxième opportunité. À la 83e minute, il a parfaitement suivi un ballon repoussé pour surgir et faire définitivement le break, comme détaillé par nos confrères de Lensois.com.

Toppmöller l’a vu à l’œuvre

Cette dynamique prend une dimension particulière puisque Seddik a eu l’occasion de se montrer directement auprès de Dino Toppmöller durant la préparation estivale. L’attaquant a notamment été intégré au groupe professionnel lors de la Como Cup, remportée par le RCL.

Une expérience forcément précieuse pour le jeune Lensois, qui a pu côtoyer quotidiennement les joueurs de l’équipe première et découvrir les exigences du nouvel entraîneur. Toppmöller avait d’ailleurs expliqué accorder une grande importance à la relation avec ses joueurs et à leur progression.

Depuis son retour avec le groupe élite, Seddik continue donc de répondre sur le terrain. Il avait déjà marqué contre Sunderland, puis face à Valenciennes, avant de récidiver contre le Red Star. Une série qui commence à attirer sérieusement l’attention.

Un profil à suivre de très près

Sans tirer de conclusions trop rapides, les signaux sont particulièrement intéressants pour Seddik. Arrivé en décembre 2023 au sein de la formation, l’ailier gauche qui peut aussi évoluer piston profite de chaque minute pour se mettre en évidence et semble avoir gagné en confiance au contact du groupe professionnel.

Reste désormais à savoir jusqu’où cette montée en puissance le mènera. Avec un Dino Toppmöller qui a pu l’observer durant la préparation, Mohamed Seddik dispose en tout cas d’une belle carte à jouer. Et au vu de son efficacité actuelle, le jeune attaquant lensois qui a paraphé un contrat stagiaire en mai dernier semble bien décidé à continuer de la jouer à fond.