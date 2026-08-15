OL Mercato : une pépite lyonnaise pourrait déjà quitter le club cet été

Révélation de l’OL la saison passée, le jeune latéral Steeve Kango suscite déjà plusieurs intérêts.

Révélé au plus haut niveau lors de la saison 2025-2026, Steeve Kango pourrait déjà connaître un nouveau défi loin de l’OL. Le jeune latéral droit de 19 ans, lancé par Paulo Fonseca en raison des absences au poste, serait suivi par plusieurs clubs et pourrait faire l’objet d’un prêt cet été, selon Foot Mercato.

Kango, une révélation à l’OL

Le natif de Vaulx-en-Velin s’était notamment distingué en Ligue Europa face au Celta Vigo. Titulaire surprise lors du huitième de finale aller en Espagne, conclu sur un match nul (1-1), Kango avait livré une prestation remarquée pour ses premières minutes chez les professionnels.

Il a ensuite disputé quatre rencontres de Ligue 1, pour un total de 77 minutes, ainsi que deux matches de Ligue Europa. Ces apparitions ont convaincu le staff lyonnais de miser sur lui à long terme.

Un prêt pour poursuivre sa progression ?

Cette confiance s’est concrétisée en juillet dernier avec la signature de son premier contrat professionnel avec l’OL, jusqu’en juin 2029. Mais le club rhodanien pourrait désormais privilégier un prêt pour permettre à son jeune défenseur de franchir un nouveau cap. L’objectif serait simple : offrir à Kango davantage de temps de jeu et lui permettre d’acquérir de l’expérience au niveau professionnel avant de revenir à Lyon avec un statut renforcé.

Après avoir saisi sa chance face au Celta Vigo et confirmé lors de ses premières apparitions, le jeune Lyonnais pourrait donc poursuivre son développement loin du Groupama Stadium, sans que cela ne remette en cause la confiance de l’OL à son égard.