RC Lens : le groupe de Toppmöller face au PSG, le verdict est tombé pour Édouard !

Le groupe du RC Lens pour affronter le PSG.

Ce dimanche à 20h45, le RC Lens reçoit le PSG pour le Trophée des Champions. Pour cette rencontre, Dino Toppmöller a retenu un groupe de 22 joueurs. Bonne nouvelle, Odsonne Édouard, qui était incertain, figure bien parmi les convoqués. Mais ce groupe élargi signifie peut-être qu’il existe encore un petit doute concernant l’attaquant. Au rayon des absents, Celik, Gradit et Chavez sont encore trop courts, tandis que Baidoo est blessé. Enfin, Hazard purge son premier match de suspension.

Le groupe du RC Lens

Gurtner, Gorgelin, Risser – Aguilar, Nawrocki, Udol, Abdulhamid, Ganiou, Sagnan, Antonio – Bulatovic, Titraoui, Haidara, Skóraš, Cuisance – Sotoca, Thauvin, Édouard, Fofana, Sima, Ivanović, Mesloub.