Stade Rennais : après le RC Lens, Sunderland fait tomber Rennes

Le Stade Rennais s’est incliné 2-1 sur la pelouse de Sunderland, ce samedi 15 août, pour son dernier match de préparation.

Le Stade Rennais termine sa préparation sur une défaite. En déplacement au Stadium of Light, les hommes de Franck Haise ont pourtant longtemps semblé maîtriser leur sujet face à Sunderland, qui s’était imposé face au RC Lens la semaine dernière à Bollaert. Après une première période relativement fermée, Rennes a pris les devants à la 32e minute.

Bien lancé par une ouverture de Merlin, Sebastian Szymański obtenait un penalty après une faute de Ballard. Esteban Lepaul ne tremblait pas et transformait la sentence en force sous la barre. L’attaquant rennais, déjà très en vue durant la préparation, inscrivait ainsi son septième but de l’été.

Sunderland renverse complètement le match

Rennes menait donc 1-0 à la pause, notamment grâce à une prestation défensive solide et à plusieurs interventions de Brice Samba. Le gardien rennais s’est notamment distingué devant Reinildo peu avant la mi-temps.

Mais le scénario s’est inversé après la reprise. Sunderland a progressivement pris le contrôle des débats et a profité des approximations rennaises. À la 61e minute, Brian Brobbey a égalisé après une mauvaise transmission de la défense bretonne et une sortie de Samba loin de son but.

Neuf minutes plus tard, les Anglais ont définitivement pris l’avantage. Après un coup franc de l’ancien Rennais Enzo Le Fée, Trai Hume a récupéré le ballon dans la surface et trouvé le petit filet de Samba pour faire passer Sunderland devant (2-1).

Samba a longtemps maintenu Rennes à flot

Dans la dernière demi-heure, Sunderland aurait même pu creuser davantage l’écart. Brice Samba a multiplié les interventions, notamment sur une tête de Mundle et une tentative de Ballard. Le gardien international français a également été sauvé par son poteau sur une action d’Isidor.

Rennes a terminé la rencontre en 4-4-2 après l’entrée de Mayenda aux côtés de Lepaul, mais sans parvenir à revenir au score. Mundle a même trouvé la barre transversale sur coup franc dans les dernières minutes.

Cette défaite 2-1 constitue donc le dernier test du Stade Rennais avant le début de la saison officielle. Après un début de match encourageant, les Bretons ont surtout montré leurs difficultés à contenir la pression adverse après la pause. Sunderland, de son côté, conclut sa préparation par une victoire avant de retrouver la Premier League.