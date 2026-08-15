À LA UNE DU 15 AOûT 2026
[19:40]ASSE Mercato : une pépite promise aux Verts et surveillée par le RC Lens va signer ailleurs
[19:20]RC Lens : Mamadou Sangaré a marqué son premier golazo avec Brentford !
[19:00]OM Mercato : Nayef Aguerd sort du silence et lâche ses vérités sur son transfert avorté
[18:40]PSG Mercato : Paris dit non à une demande folle de… 5 M€
[18:20]OM Mercato : Lorenzi tient une nouvelle piste XXL en Premier League !
[18:06]Stade Rennais : après le RC Lens, Sunderland fait tomber Rennes
[17:40]FC Nantes : Der Zakarian déjà en danger, une option s’effondre déjà pour le remplacer
[17:20]PSG Mercato : énorme coup de tonnerre pour une priorité de Luis Enrique
[17:00]OM Mercato : l’arrivée de Perri pourrait cacher un transfert à 50 M€
[16:40]PSG Mercato : Marquinhos a scellé son avenir, sa prochaine destination est connue !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Lorenzi tient une nouvelle piste XXL en Premier League !

Par William Tertrin - 15 Août 2026, 18:20

L’OM a coché le nom d’un joueur de Chelsea pour renforcer sa défense centrale.

L’OM tient une nouvelle piste en défense centrale. D’après les informations de Matteo Moretto, le club phocéen manifeste un intérêt important pour Tosin Adarabioyo, actuellement sous contrat avec Chelsea. Pour rappel, l’OM avait déjà manifesté un intérêt en 2023.

Le journaliste italien précise toutefois qu’il n’y a, à ce stade, aucune opération en cours entre l’OM et Chelsea. Marseille se serait simplement renseigné sur la situation du défenseur anglais, qui possède une solide expérience du championnat anglais.

Arrivé à Chelsea à l’été 2024 après son passage à Fulham, Adarabioyo s’est progressivement imposé comme un élément expérimenté de l’effectif londonien. Le défenseur de 28 ans, qui mesure 1,97 m, est notamment apprécié pour son expérience et ses qualités dans le jeu aérien. Évalué à 16 millions d’euros par Transfermarkt, il paraît évidemment bien inaccessible pour les finances marseillaises, à part en cas de prêt. Mais il faudra également assumer un salaire important.

Xabi Alonso compte encore sur Adarabioyo

Le principal obstacle pour l’OM se trouve actuellement du côté de Chelsea. Xabi Alonso compte sur Tosin Adarabioyo dans son groupe et le joueur serait lui-même heureux et bien installé chez les Blues, selon Moretto.

La situation pourrait néanmoins évoluer rapidement. Chelsea doit encore réduire un effectif particulièrement fourni, avec plusieurs défenseurs susceptibles de partir durant le mercato.

Pour Marseille, cette piste pourrait donc devenir plus concrète dans les prochains jours. Tout pourrait encore bouger au cours des deux prochaines semaines, mais aucune offre ni négociation n’est annoncée pour le moment.

L’OM devra donc surveiller attentivement l’évolution de la situation à Londres. Tosin Adarabioyo représente une piste séduisante pour renforcer l’axe défensif, mais son arrivée à Marseille est encore loin d’être acquise.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot