OM Mercato : Lorenzi tient une nouvelle piste XXL en Premier League !

L’OM a coché le nom d’un joueur de Chelsea pour renforcer sa défense centrale.

L’OM tient une nouvelle piste en défense centrale. D’après les informations de Matteo Moretto, le club phocéen manifeste un intérêt important pour Tosin Adarabioyo, actuellement sous contrat avec Chelsea. Pour rappel, l’OM avait déjà manifesté un intérêt en 2023.

Le journaliste italien précise toutefois qu’il n’y a, à ce stade, aucune opération en cours entre l’OM et Chelsea. Marseille se serait simplement renseigné sur la situation du défenseur anglais, qui possède une solide expérience du championnat anglais.

Arrivé à Chelsea à l’été 2024 après son passage à Fulham, Adarabioyo s’est progressivement imposé comme un élément expérimenté de l’effectif londonien. Le défenseur de 28 ans, qui mesure 1,97 m, est notamment apprécié pour son expérience et ses qualités dans le jeu aérien. Évalué à 16 millions d’euros par Transfermarkt, il paraît évidemment bien inaccessible pour les finances marseillaises, à part en cas de prêt. Mais il faudra également assumer un salaire important.

Xabi Alonso compte encore sur Adarabioyo

Le principal obstacle pour l’OM se trouve actuellement du côté de Chelsea. Xabi Alonso compte sur Tosin Adarabioyo dans son groupe et le joueur serait lui-même heureux et bien installé chez les Blues, selon Moretto.

La situation pourrait néanmoins évoluer rapidement. Chelsea doit encore réduire un effectif particulièrement fourni, avec plusieurs défenseurs susceptibles de partir durant le mercato.

Pour Marseille, cette piste pourrait donc devenir plus concrète dans les prochains jours. Tout pourrait encore bouger au cours des deux prochaines semaines, mais aucune offre ni négociation n’est annoncée pour le moment.

L’OM devra donc surveiller attentivement l’évolution de la situation à Londres. Tosin Adarabioyo représente une piste séduisante pour renforcer l’axe défensif, mais son arrivée à Marseille est encore loin d’être acquise.