OM Mercato : Nayef Aguerd sort du silence et lâche ses vérités sur son transfert avorté

Alors que son retour à la Real Sociedad semblait quasiment bouclé, Nayef Aguerd ne rejoindra finalement pas le club espagnol. Le défenseur de l’OM a pris la parole pour démentir les rumeurs concernant un problème médical et expliquer les véritables raisons de l’échec de l’opération.

Le dossier Nayef Aguerd a connu un retournement spectaculaire. Quelques jours seulement après avoir semblé proche de retrouver la Real Sociedad, où il avait déjà évolué, le défenseur marocain restera finalement à l’OM, du moins pour le moment. L’échec de ce transfert a rapidement suscité des interrogations, notamment autour de l’état physique du joueur.

Aguerd dément tout problème médical

Face aux différentes informations parues ces dernières heures, Nayef Aguerd a décidé de livrer sa version des faits. L’international marocain assure que sa visite médicale s’est parfaitement déroulée et qu’elle a été validée par les deux clubs.

« Ma visite médicale s’est parfaitement déroulée et a été validée par les deux clubs. Il n’y avait donc aucun problème médical. »

Le joueur de l’OM explique que le véritable point de désaccord concernait son protocole de reprise. Opéré du pubis en mars, Aguerd était encore dans une phase de retour à la compétition. La Real Sociedad souhaitait pouvoir compter rapidement sur lui, tandis que le défenseur estimait nécessaire de reprendre progressivement afin de retrouver toutes ses capacités.

Un désaccord sur le protocole de reprise

Aguerd affirme ainsi que la situation ne relève « ni d’un caprice, ni d’un manque de respect envers la Real Sociedad ». Il dit comprendre la position de l’entraîneur Pellegrino Matarazzo, tout en assumant sa volonté de préserver son intégrité physique.

« C’est simplement une décision responsable afin de préserver mon corps et de pouvoir réaliser la saison pleine que tout le monde souhaite. »

Cette mise au point intervient alors que plusieurs sources espagnoles avaient évoqué des réserves concernant son état physique après la visite médicale. La communication du joueur apporte donc une version différente, en plaçant le désaccord principalement sur les conditions de sa reprise plutôt que sur l’existence d’une blessure ou d’un échec médical.

Aguerd reste engagé avec l’OM

Malgré ce transfert avorté, le défenseur marocain ne ferme pas la porte aux évolutions de son avenir durant la fin du mercato. Il reconnaît notamment la situation économique de l’Olympique de Marseille et sait que le marché peut encore réserver des changements.

En attendant, Aguerd assure vouloir rester pleinement concentré sur l’OM : « Tant que je porterai ce maillot, je donnerai tout et je me battrai pour le club, mes coéquipiers et les supporters. »

Une déclaration qui permet au joueur de clarifier sa position après plusieurs jours de spéculations. Son avenir à Marseille reste toutefois l’un des dossiers à suivre d’ici la clôture du mercato estival.