PSG Mercato : Marquinhos a scellé son avenir, sa prochaine destination est connue !

Malgré les sollicitations venues d’Arabie saoudite, Marquinhos n’envisage pas de quitter le PSG à court terme. Mais…

L’avenir de Marquinhos semble désormais beaucoup plus clair. Alors que son nom a régulièrement circulé dans les rumeurs de départ vers le Golfe, le défenseur brésilien a choisi de poursuivre son aventure avec le PSG. Déjà annoncé proche d’un départ après plusieurs saisons marquées par les approches saoudiennes, le capitaine parisien reste finalement au club. Une tendance confirmée ces derniers mois.

L’Arabie saoudite a pourtant insisté à plusieurs reprises. L’entourage du joueur a étudié les propositions reçues, mais Marquinhos a toujours repoussé l’idée d’un transfert. À 32 ans, le Brésilien privilégie encore la stabilité sportive à Paris, où il reste un cadre important du vestiaire et dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2028.

Le Qatar plutôt que l’Arabie saoudite ?

Si un départ du PSG n’est donc pas à l’ordre du jour, une expérience dans le Golfe pourrait néanmoins intéresser Marquinhos à plus long terme. Selon les informations rapportées par L’Équipe, le Qatar serait davantage susceptible de séduire le défenseur que l’Arabie saoudite. L’hypothèse s’inscrirait toutefois dans une perspective de fin de carrière, après la fin de son cycle parisien.

Cette piste n’est pas synonyme de transfert imminent. Marquinhos entend d’abord continuer à évoluer au plus haut niveau avec le PSG. En juin dernier, Fabrice Hawkins indiquait d’ailleurs sur RMC Sport que le Brésilien souhaitait rester et que le club ne cherchait pas à le pousser vers la sortie.

Le PSG ne ferme pas la porte, mais ne pousse pas Marquinhos dehors

De son côté, Paris n’a pas l’intention de forcer le départ de son capitaine. La direction et Luis Enrique continuent néanmoins de maintenir une certaine concurrence à son poste, malgré son statut et son immense expérience.

Le message du club reste donc clair : Marquinhos demeure important, mais son statut ne lui garantit pas une place automatique. Le Brésilien accepte cette concurrence et semble aujourd’hui parfaitement installé dans le projet parisien.

En clair, le mercato de Marquinhos peut attendre. L’Arabie saoudite ne constitue plus une destination privilégiée et aucun départ n’est prévu à court terme. Le Qatar pourrait représenter une éventuelle dernière étape, mais seulement lorsque l’aventure du défenseur avec le PSG touchera réellement à sa fin.