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FRANCE

PSG : la signature à 50 M€ est désormais officielle !

Par Louis Chrestian - 15 Août 2026, 11:49
PSG : la signature à 50 M€ est désormais officielle !

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce samedi l’arrivée de Ferran Torres en provenance du FC Barcelone. L’attaquant espagnol s’est engagé jusqu’en 2031 et récupère le numéro 9.

Le PSG confirme l’arrivée de Ferran Torres

On vous en parlait après son arrivée à Paris pour passer sa visite médicale : Ferran Torres est désormais officiellement un joueur du PSG. Le club de la capitale a annoncé sa signature ce samedi 15 août.

L’international espagnol quitte le FC Barcelone dans le cadre d’un transfert estimé à 50 M€. Il s’est engagé avec les champions d’Europe jusqu’en juin 2031, comme le rapporte également Foot01.

Un contrat longue durée et le numéro 9

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Ferran Torres. L’attaquant espagnol, champion du monde, s’est engagé avec le Club jusqu’en 2031 et portera le numéro 9 », précise le PSG dans son communiqué.

Torres déjà à l’entraînement avec le PSG

Le nouvel attaquant parisien n’a pas perdu de temps puisqu’il s’entraîne déjà avec ses coéquipiers sous les ordres de Luis Enrique. Il retrouve ainsi un technicien qu’il connaît bien et vient renforcer un secteur offensif particulièrement fourni.

« Je suis très heureux de démarrer une nouvelle aventure dans un club aussi ambitieux que le Paris Saint-Germain », a confié Ferran Torres, qui a également remercié Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique avant d’afficher son ambition de remporter le plus de trophées possible à Paris.

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