À LA UNE DU 15 AOûT 2026
[13:09]OL : Galatasaray s’invite dans le bras de fer à 40 M€ !
[12:49]FC Nantes : grosse inquiétude pour Coquelin après sa sortie sur civière !
[12:29]Stade Rennais : une offre à 10 M€ accélère le grand ménage !
[12:09]ASSE, FC Nantes : les notes confirment deux dynamiques totalement opposées
[11:49]PSG : la signature à 50 M€ est désormais officielle !
[11:30]FC Barcelone : le Sporting refroidit le Barça avec un prix XXL !
[11:09]PSG Mercato : l’international espagnol est arrivé à Paris, signature en vue
[10:49]OM : un nouveau prix à 15 M€ bouscule la quête du gardien !
[10:28]RC Lens Mercato : un jeune attaquant repart chercher du temps de jeu
[10:09]PSG : le nouveau plan pour Doué pousse Paris vers un autre attaquant

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : un jeune attaquant repart chercher du temps de jeu

Par Wladimir DELCROS - 15 Août 2026, 10:28
RC Lens Mercato : un jeune attaquant repart chercher du temps de jeu

Le RC Lens poursuit la gestion de ses jeunes éléments en envoyant Gabin Capuano vivre une deuxième expérience loin de La Gaillette. Après une saison contrariée par une blessure, l’attaquant de 20 ans va tenter de retrouver du rythme à l’échelon inférieur.

Capuano prêté à QRM

De retour au RC Lens cet été pour effectuer la préparation avec le groupe réserve, Gabin Capuano ne restera pas en Artois. Comme annoncé par Lensois.com, le jeune avant-centre rejoint Quevilly Rouen Métropole pour la saison 2026-2027.

Ce nouveau départ prend la forme d’un prêt sans option d’achat. Le Racing conserve donc la main sur l’avenir de son attaquant, qui cherchera à engranger du temps de jeu en Ligue 3 avec les Léopards. QRM avait déjà accueilli un autre joueur lensois, Kembo Diliwidi, la saison passée.

Une première expérience freinée par une blessure

Prêté à Boulogne-sur-Mer en 2025-2026, Capuano avait parfaitement lancé sa première saison dans un effectif professionnel. Le natif d’Aubenas avait participé à onze rencontres consécutives de Ligue 2, dont neuf comme titulaire, avant d’être stoppé par une blessure au genou fin octobre.

Revenu au début du mois de février, il avait ensuite figuré à sept reprises sur une feuille de match, pour cinq apparitions et seulement 60 minutes disputées. Son bilan avec l’USBCO s’élève finalement à 14 matchs, un but et une passe décisive en 565 minutes.

Une saison pour retrouver de la continuité

Formé à Valence puis au RC Lens, Capuano va désormais chercher à franchir un cap dans un championnat où il devrait disposer de davantage d’opportunités. Son profil de grand avant-centre doit offrir une solution supplémentaire à QRM.

Pour le club artésien, ce prêt s’inscrit dans une politique déjà utilisée avec d’autres joueurs lensois envoyés s’aguerrir. Après un exercice haché à Boulogne-sur-Mer, l’enjeu sera surtout pour Capuano d’enchaîner les rencontres et de retrouver la dynamique affichée au début de la saison passée.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot