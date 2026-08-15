RC Lens Mercato : un jeune attaquant repart chercher du temps de jeu

Le RC Lens poursuit la gestion de ses jeunes éléments en envoyant Gabin Capuano vivre une deuxième expérience loin de La Gaillette. Après une saison contrariée par une blessure, l’attaquant de 20 ans va tenter de retrouver du rythme à l’échelon inférieur.

Capuano prêté à QRM

De retour au RC Lens cet été pour effectuer la préparation avec le groupe réserve, Gabin Capuano ne restera pas en Artois. Comme annoncé par Lensois.com, le jeune avant-centre rejoint Quevilly Rouen Métropole pour la saison 2026-2027.

Ce nouveau départ prend la forme d’un prêt sans option d’achat. Le Racing conserve donc la main sur l’avenir de son attaquant, qui cherchera à engranger du temps de jeu en Ligue 3 avec les Léopards. QRM avait déjà accueilli un autre joueur lensois, Kembo Diliwidi, la saison passée.

Une première expérience freinée par une blessure

Prêté à Boulogne-sur-Mer en 2025-2026, Capuano avait parfaitement lancé sa première saison dans un effectif professionnel. Le natif d’Aubenas avait participé à onze rencontres consécutives de Ligue 2, dont neuf comme titulaire, avant d’être stoppé par une blessure au genou fin octobre.

Revenu au début du mois de février, il avait ensuite figuré à sept reprises sur une feuille de match, pour cinq apparitions et seulement 60 minutes disputées. Son bilan avec l’USBCO s’élève finalement à 14 matchs, un but et une passe décisive en 565 minutes.

Le Trophée des champions entre Lens et le PSG s’annonce sous haute tension à Bollaert. Mécontent de l’organisation, le CUP prévoit de boycotter cette rencontre classée à risque. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2088310708262027628

Une saison pour retrouver de la continuité

Formé à Valence puis au RC Lens, Capuano va désormais chercher à franchir un cap dans un championnat où il devrait disposer de davantage d’opportunités. Son profil de grand avant-centre doit offrir une solution supplémentaire à QRM.

Pour le club artésien, ce prêt s’inscrit dans une politique déjà utilisée avec d’autres joueurs lensois envoyés s’aguerrir. Après un exercice haché à Boulogne-sur-Mer, l’enjeu sera surtout pour Capuano d’enchaîner les rencontres et de retrouver la dynamique affichée au début de la saison passée.