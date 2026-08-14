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FRANCE

RC Lens : un petit nouveau a intégré le groupe de Toppmöller

Par William Tertrin - 14 Août 2026, 18:40
Dino Toppmöller (RC Lens)

Au RC Lens, Dino Toppmöller a choisi de s’appuyer sur un cercle de cinq joueurs pour accompagner la vie du vestiaire. Parmi eux, un petit nouveau : Samson Baidoo.

Le RC Lens a désormais son nouveau « groupe des sages ». Si Florian Sotoca conserve le brassard de capitaine, Florian Thauvin devient son principal adjoint après le départ d’Adrien Thomasson à Rennes. Mais le choix de Dino Toppmöller ne s’arrête pas aux deux Florian.

Le technicien allemand a constitué un groupe de cinq joueurs avec lesquels il entend rester en contact étroit tout au long de la saison. Une organisation déjà visible pendant la préparation, alors que Thauvin s’est progressivement imposé comme l’un des leaders du vestiaire. Son rôle de capitaine était d’ailleurs pressenti depuis plusieurs semaines.

Baidoo, le petit nouveau parmi les cadres

La nouveauté se trouve surtout dans la présence de Samson Baidoo. Le défenseur autrichien, arrivé du RB Salzbourg l’été dernier et blessé jusque fin octobre, intègre ainsi un cercle composé de joueurs expérimentés et familiers de l’environnement lensois.

Dino Toppmöller a clairement voulu associer expérience et jeunesse dans ce groupe, dans des propos rapportés par La Voix du Nord : « On a plusieurs capitaines. On a cinq joueurs qui, pour moi sont mes adjoints dans le vestiaire. Flo Sotoca va rester capitaine et Flo Thauvin est le deuxième. Il y a aussi Jo Gradit, Matthieu Udol et aussi “Samy” Baidoo. On a pris quatre joueurs avec une certaine expérience, des joueurs qui connaissent vraiment les valeurs du club. Et on a pris un jeune aussi (Baidoo) pour représenter aussi la jeunesse dans le groupe. Ce sont les cinq joueurs avec qui je vais être toujours beaucoup en contact avec eux. »

Une manière, pour Toppmöller, d’intégrer progressivement Baidoo aux responsabilités du vestiaire. Malgré sa nouvelle grosse blessure, le défenseur est bel et bien identifié comme un joueur appelé à compter dans la vie du groupe. Autour de lui, Thauvin, Sotoca, Gradit et Udol forment le noyau expérimenté chargé de transmettre les valeurs du Racing. Une hiérarchie qui dessine aussi les contours du vestiaire lensois version Toppmöller.

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