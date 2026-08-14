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FRANCE

RC Lens, PSG : un défi qui fait monter la température avant le choc

Par Wladimir DELCROS - 14 Août 2026, 07:59
RC Lens, PSG : un défi qui fait monter la température avant le choc

À quelques jours du Trophée des Champions face au PSG, les joueurs du RC Lens ont terminé leur préparation par un concours de contrôles-frappes à La Gaillette. Six Sang et Or se sont affrontés, avec une recrue estivale victorieuse au bout du suspense.

Les Lensois règlent la mire

Le retour à la compétition officielle se rapproche pour le RC Lens de Dino Toppmöller. Avant la réception du PSG dimanche, six joueurs lensois se sont challengés devant le but sous une chaleur écrasante : Florian Sotoca, Michaël Cuisance, Mezian Mesloub, Thorgan Hazard, Michal Skoras et Franjo Ivanovic.

Contrôles, frappes sous la barre, lucarnes et ballons placés dans un espace réduit : les Sang et Or ont fait preuve d’adresse. Les participants ont quitté le concours les uns après les autres, laissant deux recrues estivales disputer le duel final. L’une d’elles s’est finalement imposée, comme le rapporte le média Lensois.com.

Le PSG arrive déjà lancé

Ce rendez-vous intervient dans un contexte bien différent pour les deux équipes. Lens achève sa préparation à La Gaillette-Gervais Martel, tandis que le PSG vient de remporter la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa (2-1). Les Parisiens ont donc déjà retrouvé l’intensité de la compétition.

Un premier test grandeur nature

Pour les Lensois, ce concours détendu n’efface pas l’enjeu du week-end. Face à un PSG déjà titré cette saison, le collectif de Dino Toppmöller passera un premier test grandeur nature. Les recrues, particulièrement en vue lors de cet exercice devant le but, auront également une première occasion de se montrer dans un match officiel.

Cette opposition doit permettre de mesurer l’état d’avancement d’un groupe où les jeunes continuent aussi de pousser, dans la lignée de la formation lensoise qui impressionne. Avant cela, les Sang et Or ont au moins confirmé qu’ils avaient déjà réglé la mire.

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