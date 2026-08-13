PSG Mercato : Paris touche au but pour sa quatrième recrue estivale

Le PSG accélère pour Mika Godts. Selon Fabrizio Romano, le club parisien a renoué ce jeudi un contact direct avec l’Ajax Amsterdam et les négociations pour l’ailier belge avancent vers une phase décisive.

Le PSG touche-t-il au but pour sa 4e recrue estivale ? À en croire les dernières informations de Fabrizio Romano, le dossier Mika Godts connaît une nouvelle accélération. Le journaliste italien affirme que le PSG et l’Ajax ont eu de nouveaux échanges directs ce jeudi, avec des discussions qui progressent désormais vers des étapes importantes.

Cette nouvelle intervient après plusieurs jours de négociations entre les deux clubs. Romano avait déjà révélé fin juillet que Paris avait ouvert des discussions pour le jeune ailier belge. Depuis, le dossier s’est progressivement intensifié et semble désormais entrer dans une phase plus concrète.

Le PSG insiste pour Mika Godts

Le Paris Saint-Germain a rapidement identifié Mika Godts comme une piste prioritaire pour renforcer son secteur offensif. Le joueur de l’Ajax présente notamment l’avantage d’être encore très jeune, tout en ayant déjà confirmé son potentiel au plus haut niveau aux Pays-Bas.

L’intérêt parisien n’est pas surprenant au regard de la saison réalisée par l’international belge. Avec l’Ajax, Godts a inscrit 17 buts et délivré 12 passes décisives en 32 rencontres d’Eredivisie lors de la saison 2025-2026. Ces performances lui ont permis d’être désigné Johan Cruijff Talent of the Year, mais également MVP du championnat néerlandais.

L’Ajax souligne également ses qualités dans les duels individuels. Godts a été le joueur ayant réussi le plus de dribbles en Eredivisie sur l’exercice 2025-2026, avec 85 dribbles réussis sur 182 tentés.

Des discussions financières encore importantes

Si les négociations avancent, l’accord entre le PSG et l’Ajax n’est toutefois pas encore annoncé comme conclu. Les premières informations faisaient état d’une offre parisienne supérieure à 40 millions d’euros, avec un montant pouvant atteindre environ 45 millions d’euros, alors que l’Ajax avait fixé une valorisation nettement supérieure.

Ces derniers jours, plusieurs sources ont évoqué une valorisation pouvant atteindre 60 à 65 millions d’euros pour Godts. L’écart financier reste donc un élément central des négociations. Mais le fait que les deux clubs continuent à échanger directement montre que le dossier est loin d’être abandonné par Paris.

Si les deux clubs parviennent à trouver un compromis financier, le jeune ailier belge pourrait ainsi devenir l’une des prochaines recrues offensives majeures du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival.