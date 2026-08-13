OM Mercato : Lorenzi tente un gros coup à Arsenal, mais…

L’OM aurait tenté sa chance pour Reiss Nelson avec une offre orale à Arsenal pour l’ailier anglais, tout en approchant directement le joueur.

L’OM continue d’explorer plusieurs pistes sur le marché des transferts, toujours sans aucune recrue au 13 août. Ce jeudi, une nouvelle information est venue alimenter l’actualité mercato de l’OM : le club marseillais aurait tenté de recruter Reiss Nelson, l’ailier d’Arsenal. Les deux clubs ont déjà fait affaire ces derniers mois avec le prêt (raté) d’Ethan Nwaneri pour la deuxième partie de saison 25-26.

D’après Santi Aouna de Foot Mercato, Marseille a formulé une offre orale à Arsenal pour tenter d’attirer le joueur de 26 ans. Le club aurait également pris contact avec le principal intéressé afin de lui présenter son projet.

L’OM a tenté Reiss Nelson

Cette approche confirme l’intérêt de Marseille pour un joueur offensif capable d’évoluer sur les côtés. Formé à Arsenal, Reiss Nelson connaît bien le football anglais et ressort tout juste d’un prêt à Brentford, avec d’autres expériences à Hoffenheim, Feyenoord et Fulham.

Le joueur reste toutefois dans une situation particulière à Arsenal. Après plusieurs expériences en prêt, son avenir à Londres semble incertain. Plusieurs sources britanniques indiquent d’ailleurs que les Gunners souhaitent se séparer de leur ailier cet été.

Une proposition qui ne devrait pas aboutir

Malgré cette tentative marseillaise, le dossier Reiss Nelson semble déjà très compliqué. Toujours selon Santi Aouna, la proposition de l’OM ne devrait pas aboutir.

Une tendance qui peut notamment s’expliquer par la concurrence autour du joueur. Arsenal cherche à trouver une solution pour Nelson et plusieurs clubs anglais se sont déjà positionnés. Des discussions ont notamment été rapportées avec West Ham, qui étudie la possibilité de recruter l’ailier.

Le contexte est donc loin d’être favorable à Marseille. Alors que le club phocéen a manifesté son intérêt et a également échangé avec le joueur, les conditions semblent réunies pour que cette piste reste sans suite.

Nelson, une piste offensive parmi d’autres pour l’OM

L’intérêt pour Reiss Nelson montre néanmoins que Marseille continue de sonder le marché anglais pour renforcer son secteur offensif. L’international anglais, passé par plusieurs clubs en prêt au cours des dernières saisons, représente un profil polyvalent et expérimenté.

Pour l’OM, il faudra désormais surveiller l’évolution de ce dossier dans les prochains jours. Marseille a bien tenté Reiss Nelson, mais la piste semble pour l’instant très difficile à concrétiser.